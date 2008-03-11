به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 22 قطعه عکس ـ داستان با عنوان "رویای شقایق‌ها" و 17 قطعه عکس مستند اجتماعی از این عکاس در معرض دید عموم قرار می‌گیرد. تاکنون دو کتاب داستان در زمینه زندگینامه سهراب سپهری و پروین اعتصامی از امیرقاسمخانی به چاپ رسیده است.

نمایشگاه "زندگی به علاوه ..." حاصل تجربیات دو ساله امیرقاسمخانی در عکاسی و تلفیق آن با رویدادهای اجتماعی و نخستین نمایشگاه انفرادی وی است. این نمایشگاه به موضوعاتی چون زن، طبیعت، فرهنگ، مردم و ... می‌پردازد. امیرقاسمخانی 31 ساله دانش‌آموخته علوم اجتماعی است و از سال 79 به عنوان گزارشگر در روزنامه‌های سراسری فعالیت کرده است.