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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۳۱

نمایشگاه عکس هنرمند ایرانی در بلژیک برپا می‌شود

نمایشگاه عکس‌های پریسا امیرقاسمخانی با عنوان "زندگی به علاوه ..." از اول تا 15 فروردین 87 در مرکز فرهنگی اتنبرک بروکسل در بلژیک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 22 قطعه عکس ـ داستان با عنوان "رویای شقایق‌ها" و 17 قطعه عکس مستند اجتماعی از این عکاس در معرض دید عموم قرار می‌گیرد. تاکنون دو کتاب داستان در زمینه زندگینامه سهراب سپهری و پروین اعتصامی از امیرقاسمخانی به چاپ رسیده است.

نمایشگاه "زندگی به علاوه ..." حاصل تجربیات دو ساله امیرقاسمخانی در عکاسی و تلفیق آن با رویدادهای اجتماعی و نخستین نمایشگاه انفرادی وی است. این نمایشگاه به موضوعاتی چون زن، طبیعت، فرهنگ، مردم و ... می‌پردازد. امیرقاسمخانی 31 ساله دانش‌آموخته علوم اجتماعی است و از سال 79 به عنوان گزارشگر در روزنامه‌های سراسری فعالیت کرده است.

کد مطلب 652905

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