ساخت دوربین ویدیویی که اشیاء زیر لباس را نشان می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت انگلیسی ThruVision با همکاری آژانس فضایی اروپا (اسا) نوعی چشم الکترونیکی جدید را ایجاد کرده است که بر پایه فناوری "تصویربرداری انفعالی" استوار شده است و می تواند اجسام را با استفاده از پرتوهای الکترومغناطیسی تراهرتز و یا پرتوهای T شناسایی کند.

این دستگاه که T5000 نامیده شده است با انتشار طبیعی پرتوهای T امکان تجزیه ترکیبات و چگالی اشیا را فراهم کرده و تصاویر مربوط به آنها را ارائه می کند.

T5000 در حقیقت تازه ترین نسل دوربینهای ویدیویی است که در بازرسی بدنی کابرد دارد و می تواند از فاصله 25 متری مواد منفجره، اسلحه و مواد مخدر را از فاصله 25 متری شناسایی کند و علاوه براینکه هیچ ضرری برای سلامت بدن ندارد، ویژگیهای فیزیکی بدن فرد را نشان نمی دهد.

براساس گزارش تایمز آنلاین، این دوربین ویدیویی می تواند در کسری از ثانیه اشیاء فلزی را تشخیص دهد و بنابراین یک عنصر کلیدی در مسائل امنیتی به شمار می رود.

به گفته مقامات شرکت ThruVision می تواند در فرودگاهها، مراکز تجاری و یا در میادین ورزشی کاربرد داشته باشد.

پرتوهای T در طیف الکترومغناطیس در بسامد میان پرتوهای مادون قرمز و میکروامواج قرار دارند و می توانند از دیوارها نیز عبور کنند.