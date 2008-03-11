بهتر است بازی استقلال و پرسپولیس در زمان دیگری برگزار شود

هاشم ساعدی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باشگاه استقلال با احترام به آیین نامه های فدراسیون فوتبال خود را ملزم به اجرا و عمل در چارچوب قوانین می داند. بر این اساس هر تصمیمی که سازمان لیگ فدراسیون فوتبال و کمیسیون ورزش شورای تامین استان تهران اتخاذ کنند، خود را ملزم به اجرای آن می دانیم.

وی در خصوص دلایل تغییر در زمان برگزاری دیدار استقلال - پرسپولیس در هفته بیست و ششم لیگ برتر، گفت: با توجه به معذوراتی که کمیسیون ورزش شواری تامین استان تهران در برگزاری این بازی داشت در آخرین نشست این کمیسیون تصمیم بر آن گرفته شد که بازی یاد شده به جای شانزدهم فروردین ماه یک روز جلوتر یعنی پانزدهم همین ماه برگزار شود.

سخنگوی باشگاه استقلال ضمن احترام به تصمیم گیری کمیسیون ورزش شورای تامین استان تهران، گفت: از آنجائیکه زمان برگزاری دربی شهر تهران همزمان با اتمام تعطیلات نوروزی بود خود به خود مشکلاتی را به وجود می آورد. با توجه به اینکه شانزدهم فروردین ماه روز پایانی تعطیلات نوروزی است، برگزاری بازی استقلال - پرسپولیس در این روز تداخلی در ورود و خروج تماشاگران به ورزشگاه آزادی و تردد شهروندان در راه بازگشت به تهران به وجود می آورد که به همین خاطر کمیسیون ورزش شورای تامین استان تهران تصمیم گرفت بازی یاد شده را در روزی غیر از شانزدهم فروردین ماه برگزار کند.

ساعدی خاطرنشان کرد: ما هم تمایل داریم در یک روز پایانی هفته به دیدار پرسپولیس برویم اما از سوی دیگر راضی نیستیم که مشکلاتی برای شهروندان تهرانی ایجاد شود. به همین خاطر به تصمیم کمیسیون ورزش شورای تامین استان تهران احترام می گذاریم و تابع تصمیم گیری های سازمان لیگ فدراسیون فوتبال خواهیم بود.

وی در ادامه اظهار داشت: کمیسیون ورزش شورای تامین استان تهران این اختیار را به سازمان لیگ فدراسیون فوتبال داده است که در صورت تمایل با دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هماهنگی های لازم را به عمل آورد تا بازی این دو تیم بعد از تاریخ پانزدهم فروردین ماه برگزار شود. در عین حال این کمیسیون تاکید کرده است که از بین روزهای پانزدهم و شانزدهم فروردین ماه بهتر است بازی در روز پانزدهم همین ماه انجام شود.

ساعدی در این خصوص گفت: ما برای رویارویی با پرسپولیس در این تاریخ محدودیت های داریم . از آنجائیکه تیم باید در روز دهم فروردین ماه برابر سپاهان به میدان برود، عملا در فاصله این دیدار تا زمان برگزاری دربی تهران فرصت اندکی برای آماده سازی تیم وجود خواهد داشت و مربیان تنها می توانند دو روز مفید را صرف تمرینات تاکتیکی کنند.

وی ادامه داد: به همین خاطر از سازمان لیگ فدراسیون فوتبال خواهش کردیم برای برقراری عدالت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس از آنجائیکه تیم پرسپولیس پیش از برگزاری این بازی حدفاصل 27 اسفندماه تا پانزدهم فروردین بازی نخواهد داشت، بازی حساس این دو تیم را در تاریخی دیگر برگزار کنند.

سخنگوی باشگاه استقلال ادامه داد: خواسته ما از سازمان لیگ فدراسیون فوتبال این است که به گونه ای تصمیم گیری کنند که یا بازی استقلال - سپاهان را به تعویق بیندازند یا اینکه دربی را در زمان دیگری بجز پانزدهم فروردین ماه برگزار کنند. از آنجائیکه سازمان لیگ بنا به محدودیت زمانی امکان تغییر در زمان برگزاری دیدار استقلال - سپاهان را ندارد پیشنهاد ما این است که دربی تهران را در روزی دیگر برگزار کنند.

ساعدی تاکید کرد: برای ما تصمیمات سازمان لیگ محترم است و می دانیم که این سازمان باید در یک زمان مشخص مسابقات لیگ را به اتمام برساند اما نباید این برنامه ریزی به گونه ای باشد که باشگاه استقلال و هر باشگاه دیگری دچار خسران شود.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر تیم پرسپولیس هم در روز دهم فروردین ماه به دیدار ذوب آهن برود، آیا بازهم باشگاه استقلال اعتراضی به زمان برگزاری دربی خواهد داشت، گفت: از نظر ما با این کار عدالت رعایت خواهد شد و دو تیم در شرایطی برابر در تاریخ پانزدهم فروردین ماه مقابل هم صف آرایی خواهند کرد. توصیه ما این است که برای اینکه بازی دو تیم با طروات تر برگزار شود مسابقه استقلال و پرسپولیس حتی الامکان در تاریخی به غیر از پانزدهم فروردین ماه برگزار شود.