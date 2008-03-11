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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۰۴

رژیم صهیونیستی توقف تجاوزگری خود را به توقف مقاومت مشروط کرد

در حالی که گروههای فلسطینی و برخی مقامات رژیم صهیونیستی هر گونه توافقی را میان خود مبنی بر برقراری آتش بس را رد می کنند، امروز یک مقام وزارت جنگ این رژیم جعلی اعلام کرد در صورتی که جنبش حماس حملات موشکی خود را متوقف کند تل آویو نیز از حملات جدید خود به نوار غزه خودداری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این مقام اسرائیلی که خواست نامش فاش نشود با اعلام این مطلب در ادامه  با اشاره به نتایج نشستهای طرفهای اسرائیلی با مصر برای برقراری آتش‌ بس اعلام کرد اگر حماس حملات موشکی خود به سرزمینهای اشغالی را متوقف کند رژیم صهیونیستی نیز از تهاجم جدید به نوار غزه خودداری می ‌کند.

بر اساس گفته های این مقام وزارت دفاع رژیم صهیونیستی، تل آویو این موضوع را به اطلاع مصر رسانده و رژیم اسرائیل توافق نامه ای را با مصر امضا کرده است که به موجب آن تا زمانی که حملات موشکی حماس از نوار غزه به اسرائیل متوقف باشد اسرائیل نیز از حمله به این منطقه خودداری می ‌کند.

این مقام صهیونیستی تهدید کرد: اگر گروه های فلسطینی اقدام به انتقال موشک با هدف شلیک آنها را داشته باشند یا خود را آماده حمله کنند، اسرائیل نیز برای تحرک و اقدامات دیگر خود را آزاد می ‌داند.

لازم به ذکر است که رژیم اسرائیل با حمله وحشیانه به غزه بسیاری از مردم فلسطین را به قتل رسانده است و شلیک موشک های مبارزان فلسطینی فقط در راستای مقاومت بوده است.

 

کد مطلب 652911

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