23 هزار نفر طی دو سال به بیمه شدگان تامین اجتماعی اردبیل اضافه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، استاندار اردبیل، ظهر امروز در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: تزریق تسهیلات ارزان قیمت و ایجاد بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده در اردبیل از جمله سیاستهای حمایتی دولت نهم برای کارآفرینی و افزایش بیمه شدگان بوده است.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از 24 هزار طرح به طور قطعی در سطح استان از تسهیلات ارزان قیمت اقتصادی کوچک و زودبازده برخوردار شده اند.

نیکزاد میزان وام پرداخت شده از این تسهیلات را بالغ بر 401 میلیارد تومان ذکر کرد و یادآور شد: علاوه بر آن، صندوق مهر امام رضا(ع) نیز از بدو تاسیس تاکنون 73 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به یک هزار و 450 نفر از متقاضیان پرداخت کرده است.

وی تاکید کرد: برای شتاب گرفتن و ایجاد فرصت های شغلی موجود در استان باید اقدامات ویژه ای صورت بگیرد و باید سیاست ها و برنامه های خاصی اعمال شود.

نیکزاد عنوان کرد: در راستای همین سیاستها، علاوه بر پرداخت تسهیلات، واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی استان به سرمایه گذاران نیز در حال حاضر در کمترین زمان ممکن صورت می پذیرد.

استاندار اردبیل ادامه داد: این زمینها با دریافت بخشی از بهای زمین به طور نقد و بقیه به صورت اقساط در شهرکهای صنعتی واگذار می شود.