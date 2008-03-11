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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۱۹

جشنواره"قرآن بخوانید عیدی بگیرید" در زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز قرآنی اسوه زنجان از برگزاری جشنواره"قرآن بخوانید عیدی بگیرید" در ایام نوروز در استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید اسماعیل حسینی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این جشنواره با هدف ایجاد انگیزه و ترویج و فرهنگ سازی مسائل قرآنی در بین مردم و آشنا ساختن جوانان و نوجوانان با مفاهیم ناب قرآنی و ایجاد بستر گسترده در راستای عمل به فرامین قرآن کریم از اول فروردین به مدت پنج روز در این استان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این جشنواره در سه ایستگاه قرآنی واقع در روبروی مسجد جامع زنجان، ورودی میدان بسیج زنجان و در مسیر غار کتله خور استان اجرا می شود.

حسینی افزود: کلیه افراد با هر گروه سنی که قادر به روخوانی، حفظ و قرائت قرآن کریم هستند می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

مدیر موسسه قرآنی اسوه زنجان گفت: در این ایستگاه های قرآنی، یک کارشناس قرآن پاسخگوی افراد علاقمند به امور قرآنی خواهد بود.

حسینی با بیان اینکه این جشنواره برای نخستین بار در سطح استان اجرا می شود افزود: برگزاری برنامه های متنوع در راستای ترویج مفاهیم قرآنی عاملی بسیار مناسب در جذب افراد به سمت مفاهیم و آموزه های قرآنی خواهد بود.

کد مطلب 652915

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