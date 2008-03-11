46 هزار نفر در گیلانغرب واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رسول نوروزی، ظهر سه شنبه در جلسه توجیهی اعضای هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات هشتمین دوره مجلس شهرستان گیلانغرب اظهار داشت: دشمنان نظام توطئه های بسیاری در جهت کمرنگ جلوه دادن این اتخابات برنامه ریزی کرده اند به همین دلیل تمامی مسئولان و دست اندرکاران انتخابات باید نسبت به بسترسازی لازم جهت حضور گسترده آحاد مردم در پای صندوق های رای اقدام نمایند.

وی در ادامه شرکت مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام و کشور در انتخابات را موجب تقویت اراده ملی و نظام اسلامی دانست و حضور پرشور و با صلابت آنها را همچون ادوار گذشته خواستار شد.

نوروزی با اشاره به اینکه تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر انتخابات اندیشده شده است، خاطرنشان کرد: تعداد عوامل دست اندرکار انتخابات در این شهرستان یک هزار و 600 نفر هستند که در 78 شعبه ثابت و سیار شهری و روستایی مسئولیت اخذ رای را از 46 هزار واجد شرایط رای دادن برعهده خواهند داشت.