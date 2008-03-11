  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۴۹

فرماندار گیلانغرب:

46 هزار نفر در گیلانغرب واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان گیلانغرب گفت: 46 هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس در شهرستان گیلانغرب هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رسول نوروزی، ظهر سه شنبه در جلسه توجیهی  اعضای هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات هشتمین دوره مجلس شهرستان گیلانغرب اظهار داشت: دشمنان نظام توطئه های بسیاری در جهت کمرنگ جلوه دادن این اتخابات برنامه ریزی کرده اند به همین دلیل تمامی مسئولان و دست اندرکاران انتخابات باید نسبت به بسترسازی لازم جهت حضور گسترده آحاد مردم در پای صندوق های رای اقدام نمایند.

 

وی در ادامه شرکت مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام و کشور در انتخابات را موجب تقویت اراده ملی و نظام اسلامی دانست و حضور پرشور و با صلابت آنها را همچون ادوار گذشته خواستار شد.

 

نوروزی با اشاره به اینکه تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر انتخابات  اندیشده شده است، خاطرنشان کرد: تعداد عوامل دست اندرکار انتخابات در این شهرستان یک هزار و 600 نفر هستند که در 78 شعبه ثابت و سیار شهری و روستایی مسئولیت اخذ رای را از 46 هزار واجد شرایط رای دادن برعهده خواهند داشت.

کد مطلب 652917

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها