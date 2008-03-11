به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه تحلیلی چنین آمده است: مشارکت جویی در اداره امور، از جلوه های مردم سالاری و انتخاباتی یکی از سازوکارهای مهم و نهادینه شدن برای تحقق این مهم است. قانون اساسی جمهوری اسلامی که میثاق ملی ملت است، برابر اصل ششم اداره کشور را با اتکا به آراء عمومی و از طریق همه پرسی و انتخابات برشمرده است.

امام (ره) و رهبر خردمند انقلاب نیز همواره بر حضور و مشارکت مردم در عرصه های مختلف مخصوصا عرصه هایی که به سرنوشت کشورمربوط می شود تاکید کرده و آن را یک تکلیف الهی وموظیفه ای عمومی ارزیابی فرموده اند. انتخابات 24 اسفند (هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی) بی شک از حساس ترین انتخابات سالیان اخیر است.

بر همین اساس جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی لازم می داند در چند محور، نکاتی را به اطلاع ملت فهیم و رشید ایران اسلامی برساند:

الف- مشارکت مردم

مشارکت گسترده مردم در انتخابات در تقویت اتحاد ملی تاثیر بسیار بالایی دارد. نوع ومیزان مشارکت مردم درمناطق مختلف کشور می تواند ابعاد اتحاد ملی را آشکار سازد.

بی شک مشارکت حداقلی نمی تواند متضمن اتحاد ملی باشد این اعتقاد که انتخابات کیفی با میزان متوسط شرکت کننده می تواند مطلوب باشد هیچ گاه مورد توجه نظام و جریان اصولگرا نبوده است. تجربه انتخابات درسه دهه گذشته در کشورمان حکایت از آن دارد که با حضور گسترده مردم در عرصه سرنوشت خود یعنی انتخابات ، انسجام و پیوند بیشتری از رابطه بین مردم وحاکمیت در افکار عمومی بین المللی شکل گرفته و دشمنان را از دست اندازی به اعتقادات، باورها ومنابع ایران اسلامی، محروم ساخته است بنابراین همه گروه ها وجریانهای سیاسی که دل در گروه انقلاب، نظام اسلامی و این مردم فهیم دارند است که تمام همت و تلاش خود را بر مشارکت گسترده، پرشکوه وآگاهانه مردم در انتخابات قرار دهند.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نیز همواره با خیل عظیم مردم در جهت تحقق اتحاد ملی و تشکیل مجلسی مقتدر، کارآمد ومردمی در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور پر رنگ و پرنشاط خواهد داشت.

ب- عملکرد مجلس هفتم

مجلس هفتم بر اساس قانون اساسی سعی کرده تا در راستای وظایف محوله به آنچه که جایگاه رفیع قانونگذاری و رسیدگی به امور کشور است سرعت و شتاب بیشتری بخشد و گام های مهمی را با توجه به آنچه در قانون به آن اشاره شده بردارد. اقدامات مجلس هفتم طی مدت فعالیت این نهاد به گونه ای بود که حتی مقام معظم رهبری نیز با قدردانی از تلاش نمایندگان این مجلس را جزء دوره های خوب مجالس قانونگذاری در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانستند وفرمودند: به عنوان شاهد ناظری که در بعضی از مجالس متعدد اندکی بودیم و بقیه را هم از نزدیک شاهد بودیم و با آنها تعامل داشتیم به نظر من مجلس خوبی است و جزو دوره های خوب مجلس محسوب می شود. (7/3/86)

مجلس هفتم در راستای پاسخ گویی به مطالبات اصلی مردم، مصوبات موثر، خوب و راهگشایی داشت که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می شود:

- قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون به کارگیری حق التدریس، قانون دستیابی به فن آوری هسته ای صلح آمیز، قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، قانون جلوگیری از افزایش قیمت ها تا پایان برنامه چهارم توسعه، قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی، قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع و متوسط، قانون تنظیم بازار غیر متشکل مالی، قانون ساماندهی مبادلات مرزی، قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی، قانون تسهیل ازدواج جوانان، قانون ممنوعیت قلع ساختمان های آموزش و پرورش تابع این وزارتخانه، اصلاح قانون افزایش مستمری والدین شهدا، قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری وحومه، قانون لزوم بازرسی وانگشت نگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور، قانون بازنشستگی بیش از موعد کارکنان دولت و ...

همچنین مجلس هفتم شورای اسلامی بر اساس آنچه در قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس مشخص شده است با استفاده از اهرم نظارتی در عین همکاری با قوه مجریه اقتدارخود را به عنوان یک نهاد کلان نظارتی از دست نداده وبا استفاده از ابزارهای مهمی چون سئوال از وزرا، انجام تحقیق و تفحص از دستگاه های اجرایی و استیضاح وزراء آنچه را مردم از قوه مجریه انتظار داشته اند و دارند پیگیری کرده و می کند.

در این راه باید به نقش مدبرانه حکیمانه و همراه با آرامش دکتر حداد عادل در اداره مجلس هفتم اشاره کرد که علی رغم برخی تنش هایی که اقلیت به دنبال آن بودند توانست مجلسی را در معرض افکار عمومی قرار دهد که بر خلاف مجلس ششم که به دنبال تنش و تشنج بود مجلس هفتم همراه با آرامش، به درستی به مطالبات مردم پاسخگو باشد.

در کنار نقش ریاست مجلس،مرکز پژوهش های مجلس به ویژه ریاست دکتر احمدی توکلی به عنوان بازوی پژوهشی مجلس بر اساس اذعان و تاکید اقلیت و اکثریت مجلس، توانست به خوبی در تعمیق مصوبات نمایندگان نقش جدی ایفا کند و بین تصمیم گیری های نمایندگان با بررسی های کارشناسی پیوند وقیقی ایجاد نماید.

ج- عملکرد مجلس ششم

مجلس ششم در ادواره قوه مقننه پس از انقلاب اسلامی،ناکارآمدترین، پرتنش ترین، افراطی ترین، ساختارشکن ترین و باندی ترین مجلس بوده است. لذا افکار عمومی خاطره ای تلخ از این مجلس دارد. 135 نماینده مجلس در نامه ای سرگشاده (شبیه نامه) به رهبری، ساختار شکن ترین وهنجارشکن ترین الفاظ را استفاده کرده اند اکثریت نمایندگان مجلس ششم در مجلس قانونگذاری دست به اعتصاب و تحصن علیه حاکمیت زدند و هر روز به بهانه های مختلف از تریبون مجلس و تریبون متحصنین به جوی سازی علیه مقدسات و نظام پرداختند.

نمایندگان مجلس ششم به جای پرداختن به مشکلات مردم به دنبال رفراندوم و همه پرسی برای تغییر قانون اساسی بودند. برخی از آنها از اینکه قانون اساسی رنگ و بوی اسلامی داشت ناراحتی و عصبانیت خود را به صراحت ابراز می کردند و تاکید می کردند که باید این جهت گیری (اسلامی) و محتوای قانونی اساسی تغییر بنیادی یابد تلاش بسیار کردند و از حذف روح آن یعنی ولایت فقیه به صراحت سخن گفتند و در جهت آن تلاش جدی کردند.

د- مجلس هشتم

در ذیل اصولگرایی، گفتمان مسلط و غالب مجلس هشتم، مسائل اقتصادی ومعیشتی خواهد بود و احزاب و گروه های سیاسی و به طور اخص نامزدها باید از هم اکنون برنامه عملی خود را برای حل مشکلات به صورت قانونمند و مشخص ارائه کنند. هماهنگونه که پیش از این نیز اعلام شد با حضور کارشناسان و عناصر متخصص جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در کمیته طرح و برنامه ریزی جبهه متحد اصولگرایان برنامه جامع اصولگرایان برای مجلس هشتم در حوزه های مختلف اقتصادی، علوم فن آوری و آموزش، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی طراحی شده است که امیدواریم اصولگرایان مورداعتماد مردم قرار گرفته، توفیق خدمتگزاری و اجرای این برنامه را در مجلس آینده پیدا کنند.

ه- اصولگرایان و انتخابات

با همت بلند جمعی از نیروهای خدوم و دلسوز نظام در مجموعه اصولگرایان از مدتی قبل، جبهه متحد اصولگرایان یا همان گروه 6+5 تشکیل شده که توانستند طیف گسترده ای از اصولگرایان را همراه ساخته وبا لیستی واحد در عرصه انتخابات حضور یابند. به گونه ای که جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه محترم روحانیت مبارز، دکتر قالیباف، دکتر حداد عادل، دکتر توکلی و تعداد بسیاری از موثرترین و بزرگان جریان اصولگرا حمایت خود را از لیست محوری و اصلی اصولگرایان (جبهه متحد اصولگرایان 6+5) اعلام کرده اند و همین حمایت های گسترده، تلاش مضاعف خیل عظیم جریان اصولگرا را می طلبد تا میزان موفقیت اصولگرایان در انتخابات 24 اسفند را افزایش دهند. این حمایت ها و شرایط کنونی بر این مهم تاکید دارد که تمامی اصولگرایان در پیشگاه عدل الهی مسئول هستند که مبادا خدای ناکرده این فرصت بزرگ خدمت به مردم واعتلای نظام اسلامی که بر دوش اصولگرایان است به دلیل غفلت، کوتاهی، عدم توجه به لیست واحد یا دلایلی دیگر از دست برود که در این صورت درمحضر عدل الهی و در برابر شهیدان هیچ پاسخی نخواهیم داشت.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن حمایت تام وتمام از لیست اصلی و محوری جریان اصولگرا یعنی لیست جبهه متحد اصولگرایان (6+5) همه اصولگرایان را برای انجام تکلیف و وظیفه به حمایت از این لیست فرا می خواند وتمامی تلاش خود را در پیروزی جبهه متحد اصولگرایان در این انتخابات مصروف خواهد کرد تا انشاء الله موجب اعتلای نظام اسلامی و تشکیل مجلسی کارآمدتر از مجلس هفتم باشیم.

در پایان ضمن تاکید بر حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی امیدواریم اصولگرایان مورد اعتماد واقبال مردم قرار گرفته وشاهد تشکیل مجلسی کارآمد، مقتدر و مردمی باشیم.