12 هزار خانواده در استان زنجان تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد پور جعفری، ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بیش از 30 هزار نفر نیز تحت تکفل مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان قرار دارند افزود: هم اکنون بیش‌ از سه ‌هزار و 770 نفر یتیم تحت پوشش این نهاد هستند.

وی خاطرنشان کرد: این تعداد کودک یتیم از سوی سه ‌هزار و 405 نفر نیکوکار، حمایتهای مالی و معنوی می‌شوند.

پورجعفری در ادامه تعداد حامیان ایتام استان زنجان را بیش ‌از دو هزار و 560 نفر عنوان کرد و افزود: این تعداد حامی بیش از دو میلیارد و 895 میلیون ریال توسط این حامیان به‌ حساب ایتام و کمیته امداد واریز کرده اند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان یادآور شد: طی 9 ماهه سال جاری بیش از 10 میلیارد و 558 میلیون ریال توسط مردم نیکوکار و خیر زنجان به ‌حساب کمیته‌ امداد امام خمینی(ره) استان زنجان واریز شده است.

پورجعفری گفت: میزان مشارکتهای مردمی استان زنجان در این مدت نسبت به ‌مدت مشابه سال گذشته 39 درصد رشد داشته است.

وی همچنین میزان زکات جمع ‌آوری شده مردم زنجان در 9 ماهه سال جاری را بیش ‌از پنج میلیارد و 217 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این میزان نسبت به‌ مدت مشابه سال گذشته 302 درصد افزایش داشته است.

پورجعفری همچنین با تاکید بر اینکه خودکفایی و ایجاد اشتغال برای خانواده‌های تحت پوشش این نهاد نیازمند برنامه‌ریزی مناسب است، بیان داشت: دولت نهم نیز توجه و تلاش ویژه ‌ای در خصوص تحقق اصل خودکفایی بین خانواده های تحت پوشش دارد.

وی ادامه داد: امسال بیش ‌از هشت هزار و 130 طرح در قالب 124 رشته شغلی توسط مددجویان و اقشارآسیب ‌پذیر با 146میلیارد ریال اعتبار اجرا شده است.

پورجعفری یادآور شد: با بهره ‌برداری از این تعداد طرح، زمینه‌ اشتغالزایی بیش ‌از 9 هزار و 590 نفر فراهم شده است.

وی تاکید کرد: اعتبارات امسال و اجرای طرحهای پیش‌ بینی شده در مقایسه با سال گذشته 60 درصد رشد داشته است و این بیانگر توجه دولت نهم به ‌اقشار آسیب‌ پذیر است.