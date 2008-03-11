سال بلاتکلیفی ارکستر سمفونیک تهران

نادر مشایخی،رهبر سابق ارکسترسمفونیک تهران با بیان این مطلب در خصوص رویدادهای موسیقی درسال 86 گفت : بزرگترین معضل در حوزه موسیقی ضعف مدیریت درامور فرهنگی است به این معنی که اغلب مشاوران فرهنگی مدیران دولتی ناکارآمد و ناآگاه به امور در بخش های فرهنگی هستند که متاسفانه حوزه موسیقی کلاسیک هم از این قاعده مستثنی نیست .

وی در ادامه خاطرنشان کرد : اغلب هنرمندان معتقدند وضعیت موسیقی در ایران با برگزاری کنسرتهای متعدد در سال جاری بهبود یافته است و حضور چشم گیر این هنر در عرصه موسیقی را عامل اصلی تثبیت جایگاه موسیقی در سال 86 می دانند ولی اگر نگاهی دقیق داشته باشیم به خوبی متوجه می شویم که برگزاری کنسرتهای متوالی در سال 86 از اتفاق های رایج و معمول در حوزه فرهنگ و هنر است در نتیجه در شرایط فعلی موسیقی تغییر چندانی نکرده است.

این موسیقیدان در ادامه افزود : زمانی می توان حرف از تغییر و تحول بنیادین در حوزه موسیقی به میان آورد که به معنای واقعی حرکتی جدی در حوزه تصمیم گیری موسیقی صورت گرفته باشد به عنوان مثال در طول سی سالی که از انقلاب می گذرد هنوزهیچ برنامه جدی برای سرو سامان دادن به موسیقی های عاشورایی و مراسم نوحه خوانی ارائه نشده است ، حتی هیچ آهنگسازی تا کنون حاضر نشده که در این حوزه موسیقی جدی بنویسد به همین دلیل معتقدم که اگر در حوزه هایی از این دست حرکتهای جدی صورت گیرد می توان ادعا کرد که موسیقی دچار تحول بنیادین شده است.

این مدرس دانشگاه در خصوص آموزش در سال 86 گفت : متاسفانه حوزه آموزش موسیقی به جای پرورش نیروی جوان در صدد نابود کردن استعدادهای نوپا در حوزه موسیقی است چراکه جوان های علاقمند به عرصه موسیقی با ذوق و علاقه بسیار وارد دانشگاه می شوند اما به محض ورود دچار خستگی،دلزدگی و سرخوردگی می شوند و در نهایت بدون زمینه مساعد در بازار کار، فارغ التحصیل می شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد : متاسفانه باید متذکر شوم که حوزه موسیقی در سال جاری تغییرات محسوسی نداشت ولی امیدوارم در سال آینده به نتایج بهتری دست یابیم.