"اقتصاد اسلامی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره از فصلنامه "اقتصاد اسلامی" در بخش اندیشه، هفت مقاله منتشر شده است که عناوین آنها عبارتند از : نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین؛ مطالعه تطبیقی حد فقر شریعت؛ بیع الخیار از دیدگاه فقه و کاربرد آن در بانکداری بدون ربا؛ اصول حاکم بر کار اقتصادی زنان از دید اسلامی.

همچنین مقالات عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی؛ بنیادهای توسعه اقتصادی عادلانه در اسلام؛ الگویی از اقتصاد کلان بدون بهره نیز در این شماره جریده منتشر شده‌اند.

در بخش پایانی این نشریه نمایه مقالات موضوعات و پدیدآورندگان فصلنامه اقتصاد اسلامی آمده است.