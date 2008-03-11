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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۰

معاون وزیر صنایع و معادن:

فارغ التحصیلان معدن جذب معادن نمی شوند

فارغ التحصیلان معدن جذب معادن نمی شوند

معاون وزیر صنایع با اظهار تاسف از اینکه دانشجویان پس از فارغ التحصیلی جذب معادن نمی شوند، گفت: چون معادن در خارج تهران قرار دارند معمولا دانشجویان و فارغ التحصیلان تمایل به اشتغال در خارج از تهران ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مسعود سمیعی نژاد امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این وزارتخانه وظیفه جذب فارغ التحصیلان را ندارد، اظهار داشت: فارغ التحصیلان باید خودشان جذب بازار کار شوند. ما فقط وظیفه سیاستگذاریهای کلان را بر عهده داریم.

وی به رشد بخش معدن در دو سال اخیر اشاره کرد و ادامه داد: ایران با داشتن 8 هزار معدن و محدوده اکتشافی تحت نظر وزارت صنایع و معادن دارای 15هزار واحد صنایع معدنی است. ضمن آنکه ذخایر قطعی سال 85 نسبت به سال 84 حدود 2/28 درصد رشد را نشان می دهد.

معاون وزیر صنایع و معادن عدم تناسب رشد نیروی انسانی با رشد ذخایر را ناشی از مکانیزه شدن معادن کشور و عدم بکارگیری نیروی انسانی مناسب دانست.

سمیعی میزان تولید مواد معدنی کشور را در 6 ماهه اول سال جاری 118 میلبون تن ذکر کرد و گفت : این رقم نسبت به مدت مشابه سال 85 و 84، 2/16 و 43 درصد رشد داشته است.

معاون وزیر صنایع به استفاده از تکنولوژیهای نوین در این صنعت پرداخت و با بیان اینکه مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است، تاکید کرد: اینکه بیان می شود بخش معدن با وجود دانش فنی در کشور همچنان به خارج از کشور متکی است، تکذیب می کنم.

کد مطلب 652926

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