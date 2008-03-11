  1. استانها
  2. تهران
۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۴۳

کاربران رایانه ای انتخابات کرج آموزشهای لازم را فرا گرفتند

کاربران رایانه ای انتخابات کرج آموزشهای لازم را فرا گرفتند

کرج - خبرگزاری مهر: جانشین کمیته IT ستاد انتخابات کرج گفت: 658 کاربر رایانه طی مدت دو روز آموزشهای لازم را در خصوص نحوه برگزاری رایانه ای انتخابات دوره هشتم مجلس فرا گرفتند.

محسن محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 658 کاربر رایانه ای که از نیروهای اداری اداره آموزش و پرورش نواحی چهارگانه شهرستان کرج به منظور کمک در برگزاری انتخابات داوطلب شده اند طی روز گذشته و امروز آموزش های لازم در زمینه استفاده از رایانه در برگزاری انتخابات را فرا گرفتند.

وی افزود: 658 رایانه درون شعب های انتخاباتی و 25 رایانه نیز در سایت تجمیع آرا فرمانداری شهرستان کرج نصب شده است و برگزاری این کلاسها به منظور هماهنگی کاربران در استفاده از رایانه ها بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این کلاسها نحوه وارد کردن کد ملی، نحوه ثبت رایانه ای نام نویسی ها و وارد کردن فرم 49 به کاربران آموزش داده شد.

محسنی یادآور شد: تمامی رایانه ها به صورت دائم به سایت فرمانداری وصل هستند و در زمان وارد کردن فرمهای 49 به سایت وزارت کشور متصل می شوند.

وی ادامه داد: چهار رابطه اصلی و 40 رابط فرعی نیز به منظور هماهنگی بیشتر کاربران انتخاب شده اند که وظیفه اصلی آنان رسیدگی به امور رایانه ای شعبات اخذ رای است.

کد مطلب 652927

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها