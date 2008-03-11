کاربران رایانه ای انتخابات کرج آموزشهای لازم را فرا گرفتند

محسن محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 658 کاربر رایانه ای که از نیروهای اداری اداره آموزش و پرورش نواحی چهارگانه شهرستان کرج به منظور کمک در برگزاری انتخابات داوطلب شده اند طی روز گذشته و امروز آموزش های لازم در زمینه استفاده از رایانه در برگزاری انتخابات را فرا گرفتند.

وی افزود: 658 رایانه درون شعب های انتخاباتی و 25 رایانه نیز در سایت تجمیع آرا فرمانداری شهرستان کرج نصب شده است و برگزاری این کلاسها به منظور هماهنگی کاربران در استفاده از رایانه ها بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این کلاسها نحوه وارد کردن کد ملی، نحوه ثبت رایانه ای نام نویسی ها و وارد کردن فرم 49 به کاربران آموزش داده شد.

محسنی یادآور شد: تمامی رایانه ها به صورت دائم به سایت فرمانداری وصل هستند و در زمان وارد کردن فرمهای 49 به سایت وزارت کشور متصل می شوند.

وی ادامه داد: چهار رابطه اصلی و 40 رابط فرعی نیز به منظور هماهنگی بیشتر کاربران انتخاب شده اند که وظیفه اصلی آنان رسیدگی به امور رایانه ای شعبات اخذ رای است.