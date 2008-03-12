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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۶

دو هزار نامه فیلیپ لارکین پیدا شد

دو هزار نامه فیلیپ لارکین پیدا شد

دو هزار نامه "فیلیپ لارکین" شاعر و رمان نویس انگلیسی که در آرشیو کتابخانه دانشگاه هال پیدا شده، به زودی منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل گاردین، این نامه ها قرار است در سال 2010 و به مناسبت بیست و پنجمین سالمرگ این شاعر از سوی انتشارات "فابر اند فابر" منتشر شود.

یکی از کتابداران کتابخانه دانشگاه هال گفته است: این نامه ها توسط نوه این شاعر کشف شده که می تواند مجموعه نوشته های لارکین را تکمیل و به ما کمک کند تا تصویر کامل تری از این شاعر به دست بیاوریم. همچنین می توان از طریق این نامه ها با اندیشه های جالب و عواطف درونی وی آشنا شد. به عنوان نمونه نامه های رد و بدل شده میان لارکین و معشوقه اش مونیکا جونز می تواند جزو متون زیبای ادبی به حساب بیاید.

این مجموعه شامل نامه هایی است که لارکین در دوره ای خطاب به مادر، پدر، بستگان و دوستانش نوشته بود. بیزاری از جنگ، علاقمندی به نویسندگان جهان مانند ادگار آلن پو و احساسات شخصی وی در این نامه ها مشهود است.

فیلیپ آرتور لارکین در سال 1922 در کاونتری متولد شد. او از نوجوانی به نوشتن در مجلات پرداخت و تحصیلاتش را در سال 1943 در آکسفورد به پایان برد. لارکین همزمان با انتشار اشعار خود دست به نوشتن رمان زد و دو رمان را با نامهای "ژیل" و "دختری در زمستان" در سالهای 1946 و 1947 به چاپ رساند. وی تمام عمرش را صرف سرودن شعر، نوشتن داستان و نقد و همچنین کتابداری در دانشگاه ها صرف کرد. 

آرش توکلی، ناصر طهماسبی و... برخی اشعار او را به فارسی برگردانده اند.

کد مطلب 652929

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