دو هزار نامه فیلیپ لارکین پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل گاردین، این نامه ها قرار است در سال 2010 و به مناسبت بیست و پنجمین سالمرگ این شاعر از سوی انتشارات "فابر اند فابر" منتشر شود.

یکی از کتابداران کتابخانه دانشگاه هال گفته است: این نامه ها توسط نوه این شاعر کشف شده که می تواند مجموعه نوشته های لارکین را تکمیل و به ما کمک کند تا تصویر کامل تری از این شاعر به دست بیاوریم. همچنین می توان از طریق این نامه ها با اندیشه های جالب و عواطف درونی وی آشنا شد. به عنوان نمونه نامه های رد و بدل شده میان لارکین و معشوقه اش مونیکا جونز می تواند جزو متون زیبای ادبی به حساب بیاید.

این مجموعه شامل نامه هایی است که لارکین در دوره ای خطاب به مادر، پدر، بستگان و دوستانش نوشته بود. بیزاری از جنگ، علاقمندی به نویسندگان جهان مانند ادگار آلن پو و احساسات شخصی وی در این نامه ها مشهود است.

فیلیپ آرتور لارکین در سال 1922 در کاونتری متولد شد. او از نوجوانی به نوشتن در مجلات پرداخت و تحصیلاتش را در سال 1943 در آکسفورد به پایان برد. لارکین همزمان با انتشار اشعار خود دست به نوشتن رمان زد و دو رمان را با نامهای "ژیل" و "دختری در زمستان" در سالهای 1946 و 1947 به چاپ رساند. وی تمام عمرش را صرف سرودن شعر، نوشتن داستان و نقد و همچنین کتابداری در دانشگاه ها صرف کرد.

آرش توکلی، ناصر طهماسبی و... برخی اشعار او را به فارسی برگردانده اند.