بیانیه انتخاباتی حداد عادل، باهنر، توکلی و آقا تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه این کاندیداهای جبهه متحد آمده است: جبهه متحد اصولگرایان مجموعه ای است که از ابتدای سال 86 در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری برای ایجاد اتحاد ملی وانسجام اسلامی تلاش های گسترده ای را با هدف سازماندهی اصولگرایان در سطح کشور انجام داد و امروز شاهد ارائه فهرستی از نیروهای کارآمد و متعهد به مردم شریف هستیم که امیدواریم مورد اقبال مردم فهیم ایران قرار بگیرند.

ضمن احترام به همه نامزدهای محترم، از همه مردم شریف و هوشیارتهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر دعوت می کنیم برای تقویت وحدت و تثبیت جریان اصولگرایی به فهرست 30 نفره معرفی شده از سوی جبهه متحد اصولگرایان (گروه 6+5) که مورد تایید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز تهران و آیت الله مهدوی کنی و 50 تشکل و گروه اصولگرا و حامیان دولت می باشد رای بدهند تا شاهد شکل گیری مجلسی کارآمد و درد آشنا و همسو با شاخصه های تبیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای خدمت گذاری بیشتر به مردم باشیم.