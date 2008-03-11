مهمترین اقدام دولت توجه به تولید در اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس سلیمیان، ظهر امروز در آخرین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار داشت: سرمایه، نیروی انسانی و انرژی عوامل توسعه و رسیدن به اقتصاد مطلوب هستند که ایران در هر سه زمینه توانمند است.

وی خاطرنشان کرد: نبود تعادل بین فضای جغرافیایی و نبود پراکندگی مناسب واحدهای صنعتی در کشور از چالش های توسعه همه جانبه در کشور است.

سلیمیان با اشاره به اینکه نبود برنامه ریزی تهدیدی برای اقتصاد است، تصریح کرد: باید با استفاده از برنامه به عنوان عامل نرم افزاری توسعه استفاده کنیم.

وی با اشاره به اهمیت سند چشم انداز توسعه کشور بیان داشت: این سند بر اساس آرمانها نوشته شده است و هر بخش می تواند برنامه خود را در آن بیابد.

مشاور وزیر کار در ادامه دادن اختیارات به استانداران را باعث سرعت گرفتن کارها در بخشهای مختلف از جمله حوزه صنعت و اقتصاد بر اساس نیاز و برآورد استانی خواند و گفت: این امر توسعه شالوده دموکراسی و تحقق برنامه ها است.

در ادامه این جلسه، استاندار استان مرکزی نیز عنوان کرد: بر اساس آخرین بررسیها، بانکهای استان بیش از ‪ ۱۴‬هزار میلیارد ریال از مردم طلب معوقه دارند که در صورت پرداخت آن، بستر برای تحقق اهداف طرحهای زودبازده هموار می‌شود.

عبدالله سهرابی یادآور شد: این استان جزء برترینها در نظارت طرحهای زودبازده است اما می ‌طلبد که این نظارتها بیشتر شود.

وی ادامه داد: در توافقی که با بانک مرکزی انجام شده در سال آتی پرداخت تسهیلات به پرونده‌های در نوبت بررسی و موضوع مسکن مهر در دستور کار بانکهای استان قرار خواهد گرفت.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه ‌گذاری و رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان مرکزی نیز در این نشست بیان داشت: امسال دو هزار و ‪ ۷۴۰‬میلیارد ریال تسهیلات زودبازده به استان ابلاغ شده است.

امیراحمدی افزود: دو هزار و ‪ ۹۵۹‬طرح با ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۴۳۳‬فرصت شغلی امسال به بانکهای عامل استان معرفی شده و ‪ ۴۶‬درصد اعتبارات، انعقاد قرارداد شده است.

وی افزود: بر اساس اعلام تامین اجتماعی استان از ابتدای اجرای طرحهای زودبازده تاکنون ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۹۳۲‬نفر به جمعیت بیمه و شاغل استان اضافه شده است.

محمدرضا امامی، معاون برنامه ریزی استاندار استان مرکزی نیز در این نشست خواستار حمایت از مشاغل کوچک زودبازده در استان در قالب مجتمعی کردن فعالیتهای آنها شد.