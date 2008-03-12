برنامه استراتژیک دانشگاه تهران در هیئت دولت

دکتر علی مقاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: مهم ترین بحث دانشگاه تهران در سال جاری برنامه استراتژیک دانشگاه در افق بیست سال آینده است که دانشگاه تهران در چارچوب بند "ز" ماده 50 قانون برنامه ای را مدون و برای وزارت علوم ارسال کرد.

معاون دانشگاه تهران افزود: مقرر است برنامه استراتژیک دانشگاه تهران به عنوان اصول برنامه بیست سال آینده دانشگاه در هیئت دولت تصویب شود.

وی اضافه کرد: در بند "ز" ماده 50 قانون پیش بینی شده است که تا پایان سال 84 این برنامه استراتژیک در هیئت دولت تصویب شود، منتها این امر با تاخیر مواجه شده است. طبق قانون باید برنامه استراتژیک در هیئت دولت به تصویب برسد و پس از آن برنامه اجرایی در چارچوب مصوبه هیئت دولت تهیه شود.

دکتر مقاری با بیان اینکه اصول کار در داخل برنامه استراتژیک دانشگاه مشخص شده است، گفت: جهت گیری ها در بخشهای مختلف پژوهشی، آموزشی و نیروی انسانی و کادر هیئت علمی در متن برنامه کاملا روشن بیان شده است و دانشگاه تهران در چارچوب این کلیات تصمیم دارد 4 برنامه 5 ساله تدوین کند.

معاون دانشگاه تهران افزود: اولین برنامه 5 ساله دانشگاه تهران که از ابتدای سال 84 تدوین و در دانشگاه تصویب شده به شورای گسترش آموزش عالی نیز ارسال شده است اما هنوز این شورا پاسخی به آن نداده است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه تهران بر اساس برنامه مصوب خود که همان برنامه 5 ساله اول دانشگاه است فعالیت می کند. اگر این برنامه استراتژیک در هیئت دولت به تصویب برسد، مقرر است بر اساس آن برنامه های پنج ساله دوم و سوم و چهارم نیز تدوین شوند.