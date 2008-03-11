به گزارش خبرگزاری مهر، مریم سیدغفوری یکی از سردبیران گروه جوان و جامعه در این باره گفت: "از ساعت 7:30 تا 11:30 گروه جوان و جامعه اجرای ویژهبرنامه انتخابات را به عهده دارد و ضمن تشویق مردم برای حضور در پای صندوقهای رای اطلاعرسانی اولیه در مورد نحوه رایگیری و حال و هوای مراکز اخذ رای سراسر کشور انجام میشود."
وی در ادامه افزود: "زهره هاشمی برای پوشش لحظه به لحظه اخبار ستاد انتخابات کشور در این محل حضور مییابد. ساعت 11:30 تا 14 نیز نرگس فتحی دیگر سردبیر انتخابات در برنامه خود ضمن انعکاس میزان استقبال هموطنان از انتخابات آخرین اخبار سیده از حوزههای انتخابیه سراسر کشور را پوشش میدهد."
سیدغفوری خاطرنشان ساخت: "میثم فکر سردبیر برنامه انتخابات ساعت 14 تا 18 روز 24 اسفند اخبار ستاد انتخابات را ارائه میدهد. جمعبندی نهایی اخبار انتخابات ساعت 18 تا 22 به سردبیری علیرضا مبینی انجام میشود و عوامل این برنامه نتایج نهایی شمارش آراء را به سمع شنوندگان رادیو جوان میرسانند."
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