نخستین جلد از مجموعه کلانشهرهای دنیا منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب با عنوان "تجربیاتی از شهر پکن" توسط علی محمد سابقی رایزن پیشین ایران در جمهوری خلق چین نوشته و تدوین شده که توسط موسسه نشر شهر و با مشارکت مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران منتشر شده است.

این کتاب نگاهی به وضعیت مدیریت شهری و زندگی ساکنین پایتخت پرجمعیت ترین کشور جهان دارد که بر اساس شواهد و مستندات نگارنده که مدت پنج سال را در آن شهر زندگی کرده، به رشته تحریر درآمده است. اثر فوق همچنین به شیوه آماده سازی پکن برای برگزاری بازیهای المپیک سال 2008 پرداخته است. در پایان کتاب نیز آلبومی از عکسهای شهر پکن آمده است.

نگارنده این کتاب هم اکنون به عنوان یکی از مشاوران بخشهای آسیا و اقیانوسیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مشغول به کار است.

این کتاب مصور در شمارگان دو هزار نسخه، در 103 صفحه و با بهای دو هزار تومان منتشر شده است.

برای انتشار کتابهای دیگر مجموعه "تجربیاتی از کلانشهرهای دنیا" تاکنون انتشار آثاری درباره قاهره، پاریس، لندن و برخی دیگر از شهرهای بزرگ قطعی شده است.