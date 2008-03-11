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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۰۸

مهدی چمران:

شوراها توانمند سازی درونی خود را افزایش دهند

شوراها توانمند سازی درونی خود را افزایش دهند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس شورای عالی استانها گفت: شوراها توانمند سازی درونی خود را افزایش دهند و به تقویت اطلاعات و دانش روز خود بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی چمران ظهر امروز در همایش آموزشی شوراهای اسلامی شهرهای استان خراسان رضوی افزود: همواره تلاش می شود تا جنبه های بیرونی شورا معرفی و جایگاه آن تثبیت شود اما مهمتر از وجه بیرونی شورا در نظر گرفتن وجه درونی آن است. 

وی اظهار داشت: در کشور حدود 113 هزار نفر عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند که این نیروها به عنوان نمایندگان مردم باید به راهکارهای توانمندسازی خود توجه داشته باشند.

رئیس شورای شهر تهران بیان داشت: برای اداره شهر به دانش روز احتیاج است و روشهای سنتی و دیرینه نمی توان پاسخگوی نیاز مردم شهرها و حتی روستاهای امروز باشد. 

چمران تصریح کرد: مردم از شوراها به عنوان مسئولان امور محلی خود انتظارات فراوانی دارند که باید با احترام به این نگاه، شوراها حداکثر تلاش خود را برای خدمت به مردم انجام دهند. 

وی با بیان اینکه شوراها در درون خود به اتکا به نفس و خود باوری احتیاج دارند، یادآور شد: شوراها باید نگاهی قانونمدارانه، دانش افزا و خدمت مدار به خود داشته باشند.

کد مطلب 652944

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