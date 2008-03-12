اشتباه عربستان در تعیین ماههای قمری

عربستان سعودی در حالی روز چهارشنبه 28 آذر ماه را عید قربان اعلام کرد که به گفته کارشناسان نجوم، این کشور روز اول ذیحجه را زودتر اعلام کرده ‌است.

اشتباه عربستان در تعیین روز عید سعید قربان



برخی از کشورهای اسلامی که عربستان را مبنای رؤیت هلال ماه چه ماه رمضان و چه ذیحجه می‌دانند، به تبعیت از این کشور روز چهارشنبه 28 آذرماه را عید اعلام کردند، در حالی که در این روز هلال ماه ذیحجه با ابزار هم دیده نشده بود. این مسئله منجر به اختلافاتی در کشورهای مختلف شد که اگر چه در روند مناسک حج زائران خانه خدا هیچ تغییری ایجاد نکرد، اما کشورهای دیگر را دچار اشتباه کرد و بیشتر کشورها این روز را جشن گرفتند و عید قربان اعلام کردند.

این مسئله تا آنجا پیش رفت که منجر شد که مراسم سالانه شستشوی خانه خدا که با گلاب ناب کاشان و بخورهای مرسوم و معطر طی مراسمی رسمی 1 ذیحجه هر سال انجام می شود، برگزار نگردد. زیرا عربستان روز اول ذیحجه را روز دوم اعلام کرد و چون این مراسم تنها اولین روز این ماه انجام می شود، از شستشوی کعبه سرباز زده شد.

اما برخی از کشورها نیز به نظر عربستان توجه نکرده و خود منتظر رؤیت هلال ماه ذیحجه شدند. از این رو 22 کارشناس نجوم طی نامه ای الکترونیکی از عربستان خواستند تا اشتباه خود را در مورد اعلام روز عید قربان اعلام کند. این گروه معتقدند که بر اساس نظر آنها هلال ماه ذیحجه در روز دوشنبه 10 دسامبر ( 19 آذرماه) اثبات نشده بود و حتی بیشتر کشورهای اسلامی نیز آن را ندیده بودند.

این کارشناسان اظهار داشتند: این برای اولین بار نیست که این اتفاق در عربستان رخ داده است، بلکه در سال 1996 نیز مشابه این اتفاق افتاده بود و ماه غیرموجود در آسمان را موجود اعلام کردند. کارشناسانی از کشورهای امارات، مصر، کویت، عمان، هلند، عربستان و سوریه این نامه را امضا کردند.

شستشوی خانه خدا در 15 محرم

شستشوی خانه خدا که هر سال در اولین روز ماه ذیحجه انجام می‌گیرد امسال بنا بر اشتباه عربستان در تعیین روز اول ذیحجه 15 محرم (4 بهمن) به جای اول ذیحجه خانه خدا با آب زمزم و گلاب کاشان شسته شد.

صبح روز پنجشنبه 15 محرم ( 4 بهمن ماه) داخل خانه خدا با آب زمزم، گلاب کاشان، مشک و بخورهای معطر دیگر شستشو داده شد.شستشوی خانه خدا عادتی هر ساله است که سالی دو بار انجام می‌شود یکبار اول شعبان و یکبار هم اول ذیحجه.

در پی اشتباه عربستان مبنی بر عدم رؤیت هلال ماه ذیحجه، روز اول را دوم ذیحجه اعلام کرد و چون هر سال در اولین روز ماه ذیحجه خانه خدا شسته می شود، این کار انجام نشد. اگر چه عربستان اول شعبان نیز اعلام کرده بود که قرار است ساعت 6 صبح خانه خدا شسته شود، اما این کار به 16 عصر و سپس به بعد از نمار عشا موکول شد.

هنگامی که حضرت محمد (ص) مکه را فتح کرد، به یارانش دستور داد وارد کعبه شده و آن را علاوه بر پاک کردن از بتها از هر گونه کثیفی و آلودگی پاک کنند، از این رو هر ساله شستشوی خانه خدا با یادآوری سنت حسنه پیامبر اسلام انجام می‌شود. خانه کعبه با گلاب مخصوص که هر ساله از ایران تهیه می‌شود، همراه با آب زمزم، انواع بخورها و بهترین خوشبو کننده‌ها شسته می‌شود و دیوارهای داخلی آن نیز با انواع پارچه‌های معطر پاکیزه می‌شوند.

آزادی تکدی‌گری در مسجدالحرام

با وجودی که مفروش کردن و تکدی‌گری در اطراف مسجدالحرام از پدیده‌های منفی است که چهره این مکان را زشت می کند و از 20 سال پیش ممنوع اعلام شده، اینک مفروش کردن حیاط مسجدالحرام به منظور مساعدت به نمازگزاران و زائران و پدیده منفی تکدی‌گری هیچ منعی ندارد .

بر اساس گزارشهای رسمی، پدیده های منفی مانند تکدی گری، گستراندن بساط خرید و فروش کالا و همچنین مفروش کردن حیاط حرم مسجدالحرام پس از گذشت 20 سال برای اولین بار است که در مکه و در اطراف مسجدالحرام دیده می شود. در سالهای گذشته با تدابیر شدید امنیتی از وجود پدیده های منفی مانند گروههای متکدی ممانعت به عملمی آمد، حتی برخی از شهروندان مکه نیز به ضرورت ادامه این طرح به منظور مبارزه با گروههای متکدی تأکید کردند، چرا که آنها این گروه را نه تنها عامل ایجاد ازدحام و شلوغی می دانستند، حتی عاملی برای بر هم زدن نظم و نظافت منطقه نیز می خواندند. از این رو کمیته مبارزه با پدیده های منفی سعی کرد تا با این پدیده با اشکال و تدابیر گوناگون مبارزه کند تا بتواند این اقدامات را متوقف سازد.



اما چندی پیش از آغاز ماه مبارک رمضان با دلایل امیر منطقه مکه به منظور راحتی زائران و نمازگزاران در مسجدالحرام فعالیت کمیته مبارزه با پدیده های منفی متوقف شد. خالد فیصل اعلام کرد: در روزهای باقی مانده از ماه مبارک رمضان شروع به انجام فعالیتی جدید کنند که طی آن تعداد زائران مکه افزایش یافته و زائران بتوانند شعائر دینی خود را به راحتی و آسایش انجام دهند و رفت و آمد به مسجدالحرام با سهولت انجام شود.

محمد بن علی شافعی معاون کمیته مرکزی حج گفت: امسال برای اولین بار است که مبارزه با از بین بردن پدیده های منفی تمام شده و مانند عادتی در منطقه مرکزی و محیط مسجدالحرام در آمده است و عدم ممانعت از انجام فعالیت در این ایام هم زمان و هم مکان را زشت می کند.

امیر منطقه مکه گفت: این پدیده منفی در مقدمه آن تکدی گری و مفروش کردن است که گزارش رسیده این گروهها در مناطق حرم برای گدایی تجمع می کنند. اما آنها علت اصلی ازدحام در مسجدالحرام نیستند، اگر چه منجر به اشاعه پدیده منفی می شوند اما زائران و نمازگزاران حرم مسجدالحرام به آنها کمک می کنند.



تعصب‌گرایی؛ چالش جدی ساکنان عربستان

در آستانه فرا رسیدن جشنهای میلاد حضرت مسیح(ع) و کریسمس هر یک از کشورهای اسلامی سعی می‌کنند به منظور تأکید بر آزادی و تسامح میان ادیان مختلف، فرصتهایی را برای اقلیت مسیحی فراهم آورند، مسئله‌ای که در عربستان به چالشی بین المللی تبدیل شده و مانع از برگزاری مراسم دینی مسیحیان می‌شود.

بیشتر کشورهای اسلامی به منظور تأکید بر آزادی دینی و تسامح با مسیحیان به اقلیتهای مسیحی کشور خود اجازه می‌دهند تا شعائر دینی و آموزه‌های خود را با رعایت قوانین کشور اسلامی به جا آورند، اما دولت عربستان نسبت به فعالیتهای دینی غیراسلامی هشدار داده و با مخالفین این دستور برخورد و آنها را دستگیر می‌کند.

طی سالهای گذشته برخی از مسیحیان، باندهای ویژه سری را تشکیل داده اند تا شعائر دینی خود را در کلیساهای مخفی در عید کریسمس و یا میلاد حضرت مسیح (ع) برگزار کنند. موضوع آزادی دینی در عربستان موضوعی جدید نیست، بلکه گزارشهای بین المللی حقوق بشر در این مورد ارائه شده است.

نوامبر سال گذشته که ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان از واتیکان دیدار کرد و با پاپ بندیکت شانزدهم و 10 نفر از شخصیتهای برجسته درباره این موضوع گفتگو کردند. در این راستا بی بی سی گزارش داده است: اگر چه این مسئله جدیدی نیست، اما وزارت امور خارجه آمریکا طی سالهای گذشته گزارش سالانه خود را از آزادی دین در عربستان ارائه کرده و در آن آورده است: در عربستان آزادی دینی برای هیچ یک از ادیان وجود ندارد و این مسئله نگرانیهای خاصی را ایجاد کرده است. مسیحیت و نشانه‌های آن چون صلیب و درخت کریسمس در عربستان غیرقانونی و ممنوع است و با خشونت از سوی پلیسهای دینی عربستان مواجه می‌شوند.

اما عربستان نسبت به این گزارشها هیچ واکنشی نشان نداده و تنها اعلام کرد: مسئولان عربستان بر وضعیت دینی حاکم بر عربستان به علت وجود حرمین شریفین در سرزمین خود تأکید دارند، از این رو اجرای این تدابیر به منظور اصلاح اوضاع داخلی عربستان را مناسب می‌دانند. یکی از بزرگترین سایتهای اطلاع رسانی عربستان درباره این موضوع اعلام کرده: این مسئله تنها به مسیحیان این کشور برنمی گردد، بلکه مسلمانان این کشور اعم از سنی و شیعه نیز با تعصبات دینی شدید دولت عربستان روبه رو هستند.

در عربستان تنها دو روز به عنوان تعطیلی رسمی وجود دارد یکی عید فطر و دیگری عید قربان و به مسلمانان اجازه داده نمی‌شود میلاد حضرت محمد (ص) از سوی مذاهب شافعی، مالکی و شیعه جشن گرفته شود و حتی از سوی رسانه های گروهی نیز اعلام نمی‌شود. اما مسلمانان حجاز این روز را به صورت مخفیانه جشن می‌گیرند.

عمود شدن خورشید با خانه خدا

انجمن ستاره شناسی امارات اعلام کرد که ظهر یکشنبه 24 تیر ماه خورشید با خانه خدا عمود شد .

انجمن ستاره شناسی امارات اعلام کرد: یکشنبه 24 تیر ماه ساعت 26: 12 به وقت مکه مکرمه ( 26 : 9 به وقت گرینویچ ) خورشید با خانه خدا عمود شد و بر این اساس می توان جهت قبله را به صورت دقیق تعیین کرد.

این برای دومین بار در سال بود که خورشید بر کعبه عمود شد. اولین بار 28 می ( 7 خرداد) ساعت 18 : 12 و دیگری امروز15 ژوئیه ( 24 تیرماه) ساعت 26 : 12 به وقت مکه مکرمه.

علت این اتفاق حرکت خورشید بین خط استوا و مدار شمالی رأس السرطان است . این اتفاق در تابستان برای کشورهایی که در شمال خط استوا قرار دارند، می افتد. سپس خورشید به سمت جنوب خط استوا حرکت و در برابر مدار جدی به حرکت خود ادامه می دهد تا زمستان برسد . سپس از این مسیر باز می گردد و پدیده چهار فصل ایجاد می شود.

در لحظه عمود شدن سایه هر جسمی زیر آن جسم به صورت مستقیم قرار گرفته و مساوی صفر است، هنگامی که خورشید بر کعبه به صورت عمود می تابد فرصتی برای تعیین قبله برای ستاره شناسان به طور خاص و عامه مردم ایجاد می شود.

در واقع سه چهارم مردم کره زمین می توانند لحظه عمود شدن خورشید بر خانه خدا را ببینند.

بهترین لحظه برای تعیین قبله برای مناطق مجاور قطب شمال، قاره آفریقا، اروپا، چین، روسیه و شرق آسیا لحظه غروب خورشید و بهترین لحظه و دقیق ترین زمان در قاره آمریکا ( شمالی و جنوبی) ساعت طلوع آن به شمار می رود.

احداث نمازخانه ویژه کر و لالها در مسجدالحرام

نمازخانه‌ای ویژه به منظور بهره‌مند شدن نمازگزاران کر و لال از خطبه‌های نماز جمعه با تجهیزات کامل برای آنها در اطراف مسجدالحرام احداث شده است.

رئیس امور مسجدالحرام و مسجدالنبی اعلام کرد: اختصاص این نمازخانه مجهز در اطراف مسجد الحرام به افراد کر و لال این امکان را به آنها می‌دهد تا خطبه نماز جمعه را با زبان اشاره بشنوند.

این نمازخانه به دستگاههای چند زبانه نیز مجهز شده است تا بر اساس نیاز در زمان خاص از زبانهای مختلف همزمان با زبان اشاره بهره مند شوند. کار ترجمه در این نمازخانه از سوی مترجمان متخصص انجام خواهد شد .