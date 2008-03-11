ایجاد پژوهشکده تلفن همراه / نیاز ایران به 150میلیون گوشی تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شب گذشته در نشست افتتاح پژوهشکده تلفن همراه با تاکید بر اهمیت پژوهش و تحقیق در حوزه تلفن همراه گفت: از سال 73 صنعت تلفن همراه در ایران مطرح شده و با فراز و نشیبهای متفاوتی مواجه بود به گونه ای که این باور وجود نداشت که روزی تلفن همراه به یکی از ابزار مهم ارتباطی تبدیل شود.





وی با اشاره به قانون بودجه سال 76 گفت: در این قانون تلفن همراه به عنوان یک کالای لوکس مطرح بود و برای جلوگیری از گسترش استفاده از این کالا حق استفاده از آن از مدیران دولتی سلب شده بود.





این مقام مسئول خاطرنشان کرد: برنامه چهارم توسعه در زمینه رشد تلفن همراه در مقایسه با سایر کشورها مناسب نبود و این امر بیانگر این مطلب است که یک دیدگاه خاصی نسبت به این کالا در آن مقطع زمانی مطرح بوده است.





وی ادامه داد: با گذشت زمان موبایل به وسیله ای تبدیل شد که بسیاری از کارهای اداری و تجاری به وسیله آن انجام می شود و امروزه نیاز استفاده از آن را تمامی افراد حس می کنند.





مهندس فیضی با بیان این که باید مطابق با تکنولوژی روز تلفن همراه تمهیدات خاصی صورت گیرد، ادامه داد : باید از تکنولوژیهای جدید در خدمت توسعه کشور استفاده شود.





وی خاطرنشان کرد: چنانچه در زمینه تلفن همراه برنامه ریزی های مدونی شکل گیرد این صنعت می تواند در زمینه ایجاد اشتغال و گسترش تولید داخلی مورد استفاده قرار گیرد.



مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: باید تمرکز بر روی صنعت سخت افزار تلفن همراه محدود شود. به دلیل اینکه امروزه کاربران فقط به دنبال شکل ظاهری گوشی نیستند بلکه به قابلیتهای گوناگون آن نیز توجه دارند.





فیضی ادامه داد: در حال حاضر الگوهای سخت افزاری ارزشی کمتر از 50 درصد دارند و اگر بخواهیم بر مباحث سخت افزاری استمرار داشته باشیم با مشکل مواجه می شویم.





وی گفت: در شرایط فعلی کاربران از کمتر از 50 درصد سرویس های موجود تلفن همراه استفاده می کنند.



مدیر عامل شرکت مخابرات ایران افزود: با توجه به جمعیت 70 میلیونی کشور هر فرد در طول دو سال به 3 دستگاه تلفن همراه نیاز دارد در نتیجه در طول این مدت برای این میزان جمعیت 150 میلیون گوشی باید مورد استفاده قرار گیرد.



دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن الزام گسترش و توسعه صنعت تلفن همراه در کشور اظهار داشت: از سال 73 بحث تلفن همراه در کشور مطرح شد که در آن سال گوشی تلفن همراه بیشتر یک کالای لوکس به حساب می آمد.



وی تصریح کرد: در حال حاضر این صنعت یک ابزار مهم توسعه در کل دنیا به حساب می آید و کاربردهای بسیاری را هم ایفا می کند.



توکلی اضافه کرد: با افتتاح پژوهشکده تلفن همراه در کشور می توانیم در آینده شاهد گسترش و توسعه ارتباطات و فناوریهای لفن همراه در کشور باشیم.