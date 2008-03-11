پنج درصد کتابهای منتشر شده هفته، فلسفی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار موجود در بانک اطلاعاتی این مؤسسه، 1459 عنوان کتاب از 11 تا 17 اسفند ماه در کشور منتشر شده‌اند. این کتابها در شمارگان چهار میلیون و 926 هزار و 871 جلد منتشر شده و شمارگان متوسط هر عنوان 3445 جلد است.

در هفته گذشته بیشترین چاپ کتابها با 285 (19 درصد) عنوان در موضوع ادبیات منتشر شد و پس از آن به ترتیب موضوعهای دین با 259 عنوان (18 درصد)، علوم عملی با 229 عنوان (16 درصد)، علوم طبیعی و ریاضیات با 161 عنوان (11 درصد)، علوم اجتماعی با 160 عنوان (11 درصد)، زبان با 107 عنوان (7 درصد)، فلسفه با 81 عنوان (5 درصد)، تاریخ و جغرافیا با 67 عنوان (4 درصد)، هنر با 60 عنوان و کلیات با 50 عنوان قرار گرفته‌اند.