شاخص نمایندگان اصلح ؛ کارآمدی و اصولگرایی درعمل واندیشه است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن مقدم که در پایان آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان در سال 86 سخن می گفت، با اشاره به انتخابات 24 اسفند، گفت: انتظار می رود با فضای موجود شاهد حضور گسترده مردم در انتخابات باشیم.

وی تاکید کرد: از مردم و رای دهندگان می خواهیم از تمام ظرفیت حق رای خود استفاده کنند ، مثلا درشهری مانند تهران که 30 نماینده باید انتخاب شود مردم با رجوع به افراد مورد وثوق واعتماد به جریان های سیاسی مورد علاقه خود فهرست 30 نفره خود را کامل کنند.

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان با اشاره به برخی مواضع و تحلیل هایی که این روزها ارائه می شود، گفت: عده ای که قبلا با مبانی نظام و انقلاب و ارزش های حاکم بر آن سر ستیز دارند و نقش بلندگوی دشمنان ملت در داخل را بازی می کنند و در خلوت با بیگانگان درد دل می کنند وهمزبان می شوند یا به دلیل روحیه نفاق و یا به دلیل عدم شجاعت در افکار خود از سویی انتخابات را فرمایشی،غیر رقابتی و ناعادلانه می خوانند و از سوی دیگر آشکار و پنهان در آن مشارکت فعال دارند.

وی افزود: برخی نیز تلاش می کنند انتخابات مجلس را که چارچوب و جهت گیری مشخصی دارد به عنوان رفراندومی ناظر بر عملکرد دولت تبدیل کنند.

مقدم تصریح کرد: این افراد هر چند در ارزیابی خود از شرایط کشوردچار اشتباه هستند لیکن بدانند انتخابات مجلس فقط انتخابات مجلس است.

دبیر کمیته سیاسی انجمن روزنامه نگاران مسلمان همچنین با اشاره به همنوایی برخی چهره های موجه با عناصر تندرو، این همراه ها را تامین برانگیز دانست و گفت: این افراد فراموش نکنند روزی همین تندروها از آنها عبور کردند و امروز نیز اگر نیازمند وجاهت آنها نبودند ذره ای ارزش و اعتبار قائل نمی شدند.

وی در بخش دیگر سخنان خود حضور آیت الله مهدوی کنی برای نامزدی انتخابات مجلس خبرگان را غنیمت وبا ارزش دانست وگفت: بی تردید حضور این عالم هوشمند و بزرگوار در مجلس خبرگان رهبری می تواند پشتوانه ای برای نظام باشد.

مقدم با اشاره به سخنان مجید مجیدی کارگردان سینما در مراسم انجمن روزنامه نگاران مسلمان در نقد هتاکان به پیامبر اکرم (ص) گفت: گاهی شرایط آنقدر سخت می شود که دفاع غیرتمندانه یک هنرمند از اعتقاداتش توسط افراد مدعی و سیاست پیشگان مورد سرزنش قرار می گیرد .

وی تصریح کرد: باید مجیدی را به خاطر شجاعتش ستود چرا که عرصه هنر را به گونه ای می خواهند بیارایند که سخنی از دین و تعهد وغیرت در آن راه نداشته باشد و این آقای مجیدی بود که چنین باور تحمیل شده ای را شکست.

مقدم گفت: اگر چه مجید مجیدی طی این روزها تحت فشار روشنفکرنمایان قرار دارد اما از سوی دیگر روشنفکران وهنرمندان و اندیشمندان متعهد او را می ستایند و او نیک می داند این هجمه ها نشان ازتایید کلام و اراده او در دفاع از حریم نبوی از منظر یک هنرمند دارد.