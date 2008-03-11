جلوه های همزیستی ادیان الهی در خیابان 30 تیر پر رنگ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در صورت تصویب این طرح جلوه های همزیستی ادیان الهی در خیابان 30 تیر پر رنگ تر می شود.

احمد مسجد جامعی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا که این طرح را ارائه کرده بود ، خاطر نشان کرد: تهران از نظر فرهنگی و دینی دارای جلوه هایی است که متاسفانه انسجام و وحدت ندارد.

وی یادآور شد: در خیابان 30 تیر مسجد، کلیسا و آتشکده زرتشتی ها در کنار هم قرار دارد که نماد اتحاد و انسجام ادیان الهی است.

بعد از سخنان مسجد جامعی اعضای شورای شهر به اتفاق آرا یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.