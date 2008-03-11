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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۳

با تصویب نهایی شورای شهر؛

جلوه های همزیستی ادیان الهی در خیابان 30 تیر پر رنگ می شود

در جلسه امروز شورا یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به بهره گیری از ظرفیت های موجود شهر جهت اتحاد ملی و انسجام اسلامی به تصویب اعضاء رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در صورت تصویب این طرح جلوه های همزیستی ادیان الهی در خیابان 30 تیر پر رنگ تر می شود.

احمد مسجد جامعی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا که این طرح را ارائه کرده بود ، خاطر نشان کرد: تهران از نظر فرهنگی و دینی دارای جلوه هایی است که متاسفانه انسجام و وحدت ندارد.

وی یادآور شد: در خیابان 30 تیر مسجد، کلیسا و آتشکده زرتشتی ها در کنار هم قرار دارد که نماد اتحاد و انسجام ادیان الهی است.

بعد از سخنان مسجد جامعی اعضای شورای شهر به اتفاق آرا یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.

کد مطلب 652956

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