اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه 3 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد این بازارچه خیریه ساعت 11 تا 18 روز پنجشنبه 23 اسفندماه در فرهنگسرای کودک برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند برای خرید از آن به خیابان شریعتی، مقابل دولت، کوچه امامزاده، فرهنگسرای کودک مراجعه کنند.

غرفه اهداء اسباب‌بازی روز 23 اسفند نیز همچنان آماده دریافت هدایای شهروندان خیر تهرانی است و روزهای 26 و 27 اسفند نیز دریافت اسباب‌بازی ادامه خواهد داشت. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های 22000827 و 22003130 تماس بگیرند.

ـ مدیریت فرهنگی هنری منطقه 14 و فرهنگسرای اخلاق ویژه‌برنامه "لبخند سپید" را با هدف تکریم سالمندان روز چهارشنبه 22 اسفند در آستانه سال نو برگزار می‌کند. این برنامه ویژه سالمندان مجتمع هاشمی‌نژاد برگزار می‌شود و شامل مراسم جشن همراه با موسیقی، نمایش طنز، اجرای گروه سرود حنانه و ... با حضور هنرمندان مطرح رادیو است.

ـ آئین تزئین سفره هفت سین با عنوان "مژده بهار" به مناسبت فرارسیدن فصل بهار و عید نوروز امروز از ساعت 15 تا 17 در خانه فرهنگ حافظیه برگزار و به بهترین سفره‌ها جوایزی اهدا می‌شود. خانه فرهنگ حافظیه در خیابان دماوند، نرسیده به تقاطع بابا طاهر، شماره 109 واقع است.