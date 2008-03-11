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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۰۶

نقد آثار شاعر افغان در حوزه هنری

هشتمین نشست نقد و بررسی آثار ادبی شاعران و نویسندگان افغانستان 23 اسفند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر حوزه هنری‌، در این نشست مجموعه شعر «دو ماه در خسوف» سروده معصومه صابری نقد و بررسی می‌شود.

زهرا زاهدی از برگزیدگان جشنواره ادبی قند پارسی و لیلی حیدری شاعر و منتقد ادبی به عنوان منتقد در این نشست حضور خواهند داشت.

«دو ماه در خسوف» اولین مجموعه مستقل معصومه صابری است که در سال ‌جاری در قالب 52 قطعه شعر نو و هشت قطعه طرح منتشر شد. کتاب شامل اشعار منتخب این شاعر جوان از سال 75 تا 85 است.

آخرین نشست تخصصی مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری ساعت 16 روز یاد شده در سالن شماره دو تالار اندیشه برگزار می شود.

کد مطلب 652963

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