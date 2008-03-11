بیانیه جامعه ورزش برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به رأی مردم و رهبری داهیانه بنیانگذار کبیرانقلاب اسلامی و رهبری حکیمانه حضرت آیت ا... خامنه ای، امروز مستقل و سرافراز در مسیر توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر به جلو گام برمی دارد و مقتدرانه نیز به پشتوانه همین مردم فهیم در مقابل زیاده خواهی های استکبار جهانی ایستاده است.

در این بیانیه تصریح شده است: جامعه وزش اعم از مسوولان، رؤسای فدراسیون ها، مدیران تربیت بدنی استان ها، مربیان، پیشکسوتان، داوران و قهرمانان که همواره در کلیه عرصه های تاثیرگذار انقلاب اسلامی حضوری پررنگ و پرثمر داشته است، این بار نیز در آستانه هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و آزمون بزرگی دیگر، وظیفه ملی خود می داند که همگام و همسو با ملت بزرگ ایران حضوری گسترده و آگاهانه در پای صندوق های رأی داشته باشد.

در پایان این بیانیه آمده است: جامعه بزرگ ورزش ایران روز جمعه 24 اسفند در پای صندوق رأی گیری سازمان تبلیغات اسلامی در محل میدان فلسطین حضوری سبز خواهد داشت و دیگر بار با آرمان های والای امام(ره) تجدید میثاق خواهد کرد.