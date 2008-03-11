بهبود کیفی طرحهای عمران شهری اولویت مدیریت شهری آذربایجان غربی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدباقر داریانی ظهر امروز در نشست شورای فنی استان با اشاره به اینکه ارتقاء کیفی این طرحها در مناطق شهری از وظایف اصلی مدیریت شهری است، افزود: در این راستا کمیته نظارت شورای فنی باید نظارت جامعی را اعمال کند.

وی مدیریت زمان، مهندسی ارزش و ارتقاء کیفی طرحهای عمرانی را از برنامه های مهم نظام فنی و اجرایی استان در سال آتی دانست و اضافه کرد: کمیته ارکان ساخت به عنوان مرجع هماهنگ کننده باید در این زمینه با آسیب شناسی و ارائه راهکارهای علمی و فنی الگوی سازنده ای را تدوین کند.

معون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی تا پایان سال جاری فرصت اصلاح موافقت نامه ها و یا جابجایی اعتبارات طرحهای عمرانی سال 87 را دارند، اظهار داشت: اعتبارات فصول مختلف بودجه سال آتی بر اساس نوع عملکرد فعالیت دستگاههای اجرایی در طول سال تخصیص یا جابجا خواهد شد و مدیران دستگاههای اجرایی باید به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشند.

دارایانی بیان داشت: هفته آخر سال به عنوان هفته پاکسازی معابر شهری و روستایی در استان نامگذاری شده و دستگاههای اجرایی باید با بسیج تمامی امکانات شهرداری ها را در این امر یاری رسانند.

این مسئول با تاکید بر گسترش فرهنگ شهروندی گفت: حفظ پاکیزگی محیط شهری نیازند همکاری تمامی شهروندان است و مسئولین باید در این زمینه فرهنگ سازی کنند.

در پروژه های عمرانی سال جدید استفاده از مصالح کوهی در پروژه های عمرانی، برآورد نیاز مصالح مورد نیاز هر دستگاه اجرایی در پروژه های عمرانی سال آتی، معرفی معادن کوهی شن و ماسه توسط اداره کل منابع طبیعی و اختصاص 680 میلیون ریال برای اجرای طرحهای عمرانی روستایی و احداث فضاهای روباز ورزشی از مصوبات این نشست بود.