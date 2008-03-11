عفاف و حجاب ضامن سلامت جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله نشستهای تخصصی جشنواره نور صبح امروز با حضور معصومه آشتیانی مسئول دفتر امور بانوان صدا و سیما و مینو اصلانی مسئول بسیج خواهران کل کشور در کانون باشگاه خبرنگاران ادامه یافت.

در این نشست آشتیانی گفت: اگر این مبحث را از لحاظ علوم اجتماعی به‌وسیله اساتید این امر بررسی کنیم باعث ترویج این فرهنگ به شکل صحیح خواهد بود و سلامت عفاف و حجاب را از این راه در جامعه تضمین خواهیم کرد.

آشتیانی قایل شدن تکلیف برای زن و مرد در رعایت عفاف و حجاب را ضروری دانست و گفت: حجاب هرچند بیشتر مختص به زنان است برای مردان نیز لازم و ضروری است.

اصلانی مسئول بسیج خواهران کل کشور نیز در این نشست یادآور شد: تربیت صحیح را نباید به خارج محیط خانه انتقال داد و در این زمینه رسانه ملی می‌تواند راهنمای خوبی در گستردگی پیام رسانی برای جوانان و نوجوانان باشد.