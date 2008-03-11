رکورد تولید سالانه خودرو در هفته جاری شکسته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر منطقی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در درجمع خبرنگاران عملکرد یک ساله این گروه را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه ایران خودرو در سال گذشته بیش از 525 هزار دستگاه انواع خودرو سواری تولید کرده است و در روز 22 اسفند ماه سال جاری از رکورد تولید سال 85 عبور می کنیم، اظهار داشت: گروه صنعتی ایران خودرو طی 11 ماهه سال جاری با 47 در صد سهم تولید سواری و 56 درصد سهم تولید وانت کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد : این گروه طی مدت مذکور دربخش خودروهای تجاری با 100 درصد سهم تولید مینی بوس و 56 درصد سهم تولید اتوبوس کشور رتبه اول را به خود اختصاص داد.

منطقی از شکسته شدن رکورد تولید سالانه خودرو در هفته جاری خبر داد و اظهار داشت: ایران خودرو دومین خودرو سازی است که رکورد تولید خودرو سواری سال گذشته خود را می شکند.

وی با اشاره به سهم ریالی خودروسازان در بازار گفت: سهم ریالی خودروسازان از بازارخودرو سواری در ایران در سال گذشته 56 درصد بوده است که این سهم در یازده ماهه سال 86 به 57 درصد رسیده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو درخصوص سهم ریالی ایران خودرو درتولید خودرو سواری و وانت در 11 ماهه سال 1386 گفت: سهم ریالی ایران خودرو از تولید خودرو سواری و وانت 55 در صد، سایپا22 درصد، پارس خودرو 15درصد، زامیاد 5درصد و سایر خودرو سازان 3 درصد بوده است.

منطقی ادامه داد: سهم گروه صنعتی ایران خودرو ازبازار خودروسواری و تجاری از نظر تعدادی طی مدت مذکور 48 درصد، سایپا با 25درصد ، پارس خودرو 18درصد، زامیاد 5 درصد وسایر خودروسازان 3 درصد است .

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به روند رشد تولید خودروهای تجاری درسال های گذشته در ایران خودرو دیزل اشاره کرد و گفت: تولید شرکت ایران خودرو دیزل طی 6سال گذشته 25٪ متوسط رشد سالیانه بوده و افزایش 4 برابری داشته است وسهمیه بندی بنزین و توجه توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی تقاضای قابل توجهی در این حوزه ایجاد شده است.

وی همچنین به عملکرد صادرات ایران خودرو در بین شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی ایران اشاره کردو گفت: صادرات ایران خودرو تاثیر فراوانی برمیزان صادرات شرکت های مجموعه ایدرو داشته است.

منطقی گفت: شرکت ایران خودرو با 292 میلیون دلار، 56.9 درصد از کل صادرات ایدرو را به خود اختصاص داده که بزرگترین صادرکننده مجموعه سازمان به شمار می آید و لوح صادرکننده نمونه را دریافت کرد.

وی اظهارا داشت :صادرات این شرکت نسبت به 9 ماهه سال 85 بیش از 117 درصد رشد داشته است و در 4 سال اخیر نیز همواره از رشد روند روبه رشدی برخوردار بوده است .

وی ادامه داد : شرکت ایران خودرو دیزل با 47.5 میلیون دلارصادرات 9.3 درصد از کل صادرات سازمان را به خود اختصاص داده که صادرات این شرکت نسبت به دوره قبل 304 درصد رشد داشته است .

منطقی اظهار داشت: شرکت واگن پارس با 25.5 میلیون دلار 5 درصد از کل صادرات ایدرو را به خود اختصاص داده است و از طرفی شرکت تام ایران خودرو با 18.5 میلیون دلار 3.6 درصد از کل صادرات این سازمان را از آن خود کرده است .

وی عنوان کرد که 57 درصد ارزش صادرات ایدرو از صادرات شرکت ایران خودرو و 76درصد ارزش صادرات ایدرو از صادرات گروه ایران خودرو حاصل شده است.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرومهمترین دستاوردهای ایران خودرو در سال 86را طراحی، ساخت و تولید انبوه سورن، تولید روآ و وانت باردو ، آغاز تولید انبوه موتورهای کم مصرف، تولید انبوه موتورملی ، بکارگیری موتور پایه گازسوز در محصولات به خصوص در206 صندوقدار ، عنوان کرد و اظهارداشت : درسال جاری ایران خودرو بالغ بر 260 هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز تولید کرد .

وی در خصوص عملکرد ایران خودرو در ارتقا قوای محرکه و گیر بکس محصولات این شرکت در سال جاری گفت: تولید آزمایشی محصولات سمند ، پژو 405 و پژو پارس با بکارگیری گیربکس دنده اتوماتیک آغاز شد که سال آینده به بازار عرضه می شود.

منطقی ادامه داد : طراحی موتور دیزلی برای محصولات سواری در شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو آغاز شد و سطح آلایندگی سمند با موتور EF7 به یورو 4 ارتقاء یافت.

منطقی به با بیان اینکه ایران خودرو از نظر تحقق اهداف سازمان حفاظت محیط زیست، پیشتاز خودروسازان کشور بوده است اظهار داشت: آلایندگی خودروهای تولیدی شرکت جلوتر از استانداردهای فعلی کشور است و بر اساس قانون، حداقل استاندارد لازم جهت خودروهای تولیدی تا آخر سال 86 یورو دو است که قابلیت تمامی موتورهای ایران خودرو از الزام مذکور بالاتر بوده و عملا طبق برنامه سازمان حفاظت محیط زیست تا سال 1394 قابل تولید است.

وی در خصوص طرح جایگزنی خودرو های فرسوده گفت: جمع کل خودروهای جایگزین شده از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه 83 هزارو 83 دستگاه بوده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در خصوص آمار خودروهای تاکسی فاکتور شده در سال 86 گفت: در سال جاری روآ11 هزارو 160 دستگاه ، سمند 4 هزارو 853 دستگاه ،405 شهری 12 هزار و 253 دستگاه و 405 بین شهری 7 هزار و 666 دستگاه بوده است.

منطقی در خصوص توسعه سایتهای ایران خودرو در داخل کشور گفت: گذشتن از مرز تولید یکصد هزار دستگاه در سایت ایران خودرو خراسان، به بهره برداری رسیدن سایت تولیدی ایران خودرو تبریز، و آغاز عملیات اجرایی ایران خودرو خزر از برنامه های توسعه ایران خودرو در سال جاری بوده است.

وی در خصوص پایگاه های ساخت ایران خودرو در دروازه های صادراتی خارج کشور اظهار داشت: خط تولید سمند درسنگال همزمان با اجلاس سران کنفرانس به بهره برداری می رسد .

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودروتاکیدکرد : دورنمای توان صنعتی ایران خودرو درافزایش ظرفیت باکمک سرمایه گذاری بخش خصوصی وخارجی در جهت شکستن سقف تولید یک میلیون دستگاه است .

منطقی دربخش دیگری از سخنان خود در خصوص ابلاغیه پورتفولیوی محصول از سال 1386 الی 1390اشاره کرد و گفت: پورتفولیوی محصول تعیین کننده ترکیب و تیراژ سبد محصولات ایران خودرو تا سال 1390 می باشد و همچنین حجم قابل فروش در بازار ایران و بازارهای صادراتی بصورت CBU و CKD را مشخص کرده است.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: بر اساس قوانین و استانداردهای آلایندگی در بازارهای هدف موتورهای موجود و آتی ایران خودرو در سال 88 باید با استاندارد آلایندگی یورو 4 تطابق داشته باشند.

وی به ابلاغیه استراتژی طراحی و تولید موتور پایه گازسوز XUG اشاره کرد و گفت: با توجه به مصوبات دولت مبنی بر محدود کردن عرضه خودروها با موتور بنزینی و حمایت از عرضه خودرو با موتور پایه گازسوز و لزوم حفظ جایگاه محصولات پژو 405 و پارس و نیز حداکثر استفاده از ظرفیتها و سرمایه گذاریهای موجود تعریف شده است.

منطقی در پایان طراحی حداقل یک خودرو با برند ملی ،طراحی پلت فرم ملی (پایه گاز سوز)، تبدیل به یک خودروساز با تولید بالغ بر یک میلیون دستگاه در سال، ارتقاء سود آوری شرکت از طریق مدیریت پورتفولیو (تنظیم تیراژ تولید محصولات بر مبنای حاشیه سود حاصل از آنها و افزایش سهم تولید محصولات سودساز) ،حفظ برتری جایگاه شرکت در بازار از جنبه سهم ریالی ، حضور تاثیر گذار در تمامی بخش های بازار و برتری در سهم تیراژی بازار،بهره برداری کامل از ظرفیت اسمی خطوط تولیدی موجود به منظور به حداقل رساندن نیاز به ایجاد خطوط و ظرفیت های جدید، افزایش صادرات کلیه محصولات و خدمات مرتبط با صنعت خودرو وتوسعه سایتهای داخل و خارج از کشور و مطالعات در خصوص پروژه تولید خودرو مشترک کشورهای اسلامی از اهداف کلان ایران خودرو تا سال 1390 است.