مساوات واقعی؛ فرصتی برای رشد و بالندگی زنان

مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد به مناسبت 8 مارس (18 اسفند) روز جهانی زن خدمات مثبت به زنان را تنها راه کاهش فقر، رشد اقتصادی و عوامل نقض حقوق بشر خواند و گفت: مساوات و برابری واقعی میان زن و مرد فرصتی برای رشد زنان و دستیابی به اهداف انسانی را فراهم می‌کند.

برابری واقعی میان زن و مرد در جهان فرصتی برای رشد زنان است

ثریا احمد عبید مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد به مناسبت 8 مارس (18 اسفند) روز جهانی زن به اهمیت نقش زن و مشارکت آنها در همه زمینه های زندگی به منظور کاهش فقر و رشد اقتصادی اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه زنان در امور خانواده، توسعه علم و سلامتی کودکان نقش به‌سزایی دارند، تصریح کرد: اینک زنان از بهترین فرصتهای کاری به منظور توسعه افقهای زندگی خود بهره‌مند می‌شوند. چراکه جهان به منظور دستیابی به اهدف خود باید جایگاه زن از منظر حقوق بشر و از دیدگاههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ارتقاء دهد.

مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد با بیان اینکه بیشتر کشورها و جوامع در این خصوص اقدامات لازم را در تعهدات مختلف خود اجرا می‌کنند، یادآور شد: با توجه به اینکه زمام امور زندگی در دست زنان قرار دارد، چاره‌ای جز بهبود بهداشت مادران و زنان وجود ندارد.

ثریا عبید افزود: خدمات مثبت تنها راه کاهش فقر و عوامل نقض حقوق بشر است و در این صورت باید نیازهای خانواده در زمینه‌های مختلف فراهم شوند. از سوی دیگر مساوات و برابری واقعی میان زن و مرد فرصتی برای رشد زنان و دستیابی به اهداف انسانی را فراهم می‌کند. علامه فضل‌الله با اشاره به اینکه مسیحیان از ارکان اصلی کشور عراق به‌شمار می‌روند، حمایت از آنها را ضروری و نشانه همبستگی اسلام و مسیحیت خواند.

علامه فضل‌الله خواستار حمایت همه‌جانبه از مسیحیان عراق شد

علامه محمد حسین فضل الله یکی از مراجع تقلید شیعیان لبنان در پی ربودن اسقفی در عراق بر ضرورت همبستگی مسلمانان و مسیحیان عراق به منظور وحدت این کشور اشاره کرد.

وی در بیانیه‌ای که پنج‌شنبه 16 اسفندماه صادر شد از همه مسیحیان این کشور خواست تا آرامش خود را حفظ کنند و تأکید کرد: این کشور به عنوان مرکز دینی و انسانی برای همه جریانات دینی و سیاسی است و از آنجا که مهد تمدن اسلام است، خواستار برخورد با همه هموطنان با محبت و آزادی است؛ به‌ویژه اینکه عراق در طول تاریخ شاهد علملیات غیرانسانی چون قتل و کشتار بوده است.

علامه فضل الله یاد آور شد: ملت عراق ارزشهای اسلامی در احترام انسان به انسان بهره‌مند شده‌اند و اختلافات دینی و سیاسی را به صورت عقلانی و با آرامش برطرف می‌کنند. از آنجایی که مسیحیان از ارکان اصلی عراق به شمار می‌روند، از این رو حمایت از آنها در همه زمینه‌ها ضروری است و نشانه همبستگی اسلام و مسیحیت به شمار می‌رود.

مسلمانان اروپا باید رسالت انسانی اسلام را اجرا کنند

مرجع تقلید شیعیان لبنان با بیان اینکه مسلمانان اروپا باید رسالت انسانی اسلام را اجرا کنند،گفت: آنها باید بر اساس ضوابط موجود در کشورهای غربی و در چارچوب زندگی مسالمت آمیز به این کار اقدام کنند.

علامه فضل الله از مراجع تقلید شیعیان لبنان با بیان اینکه مسلمانان اروپا باید رسالت انسانی اسلام را در هر مکانی که هستند، اجرا کنند، اظهار داشت: آنها باید بر اساس ضوابط و در چارچوب زندگی مسالمت آمیز شهروندی و مشارکت فعال با مردم اروپا به اطلاع رسانی درباره اسلام و اشاعه آموزه های اسلامی اقدام کنند.

مرجع تقلید شیعیان لبنان به خدمت گیری بیداری در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشوری که در آن زندگی می کنند را ضروری خواند.

وی از برگزاری همایش اخیر رهبران دینی که هرگونه اهانت به مقدسات را محکوم کردند اظهار خوشبینی و در ادامه تکرار انتشار کاریکاتورهای اهانت آمیز به حضرت محمد (ص) را محکوم کرد .

علامه فضل الله در ادامه ضمن محکومیت اسرائیل در غزه، یادآور شد: جهان اسلام دشمن یهودیان نیست، چرا که مشکل ما با یهود نیست بلکه ما با رژیم صهیونیستی غاصب و ظالم مشکل داریم و تعرضهای خصمانه را محکوم می کنیم.

رؤسای مذاهب اسلامی لبنان خواستار مجازات رژیم صهیونیستی شدند

رؤسای مذاهب اسلامی لبنان دیروز شنبه 18 اسفند ماه طی نشستی با تأکید بر جنایتهای مجرمانه رژیم اشغالگر قدس، خواستار مجازات صهیونیستها شدند.

رؤسای مذاهب اسلامی چون شیخ محمد قبانی مفتی لبنان ، شیخ عبدالامیر قبلان رئیس شورای عالی اسلامی شیعه و دیگر شیوخ این کشور طی دیداری تعرضهای مجرمانه و ادامه دار رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را مورد بررسی قرار دادند.

آنها ضمن محکوم کردن فعالیتهای صهیونیستها از جرایم و کشتار علیه بی گناهان فلسطین، از سازمانها و شوراهای جهانی حقوق بشر و سازمانهای اسلامی خواستار مجازات کسانی شدند که در غزه به قتل و کشتار و تخریب دست زده اند.

رؤسای مذاهب اسلامی لبنان به ضرورت رعایت متن توافقنامه های بین المللی تأکید کرده و از سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب خواستند تا با برقراری ارتباط با سازمانها و شوراهای جهانی حقوق بشر عوامل نجات فلسطین و جلوگیری از هتک حرمت و زیر پا گذاشتن حقوق ملی و انسانی آنها را فراهم آورند.

از زندان تا باشکوهترین مسجد مصر

مسجد "مؤید شیخ" از زیباترین و باشکوهترین مساجد مصر از دستاوردهای معماری و تاریخی قاهره به شمار می‌رود که در سال 818 هجری درپی نذر یکی از پادشاهان، از زندان به مسجد تبدیل شد.

مسجد "مؤید شیخ" از زیباترین مساجد مصر است ، این بنای معنوی دستاورد معماری دوران مملوکیان به شمار می رود که در سال 818 ( 1415 میلادی) ساخت آن آغاز و سال 824 ( 1421 میلادی) به پایان رسید.

این مسجد توسط سلطان ملک المؤید ابونصر شیخ محمودی ظاهری از ممالیک سطان ظاهر ساخته شده است. داستان ساخت این مسجد به دوران المؤید بر می گردد که در انباری در شمال مصر که زندان مجرمان بود، زندانی شد. او در این زمان نذر کرد که اگر پادشاه مصر شود، این زندان را به مسجد تبدیل کند و مدرسه ای برای اهل علم بسازد. وی پس از آزادی از زندان و در پی آن به دست گرفتن پادشاهی مصر، به نذر خود عمل کرد.



این مسجد از تحفه های معماری عصر مملوکیان به شمار می رود، در سمت چپ آن آبراهه ای قرار دارد که بازدید کنندگان مسجد و عابران از آب آن می نوشند و رفع تشنگی می کنند. این مسجد دارای صحن داخلی است که نیمی از آن مسقف بوده و در مقابل آن منبر قرار دارد. قبه ای بزرگ داخلی به ارتفاع 40 متر وسط صحن به صورت دایره قرار دارد و نمازگزاران به منظور وضو گرفتن آنجا می روند.

رواق قبله دارای سقفی چوبی است که در قسمت زیرین آن آیات قرآن به خط ثلث مملوکی با آب طلا نوشته شده است که همه را به اقامه نماز تشویق می کند. این مسجد دارای سه گلدسته است که دو تای آنها از برجسته ترین آثار باستانی به شمار می رود و گلدسته سوم نزدیک ورودی غربی است که در قرن نوزدهم ساخته شده است.

سلطان مؤید به این مسجد کتابخانه بزرگی شامل کتابهای مختلف علوم و هنر افزود که علاوه بر ارزش علمی دارای ارزش مادی بسیاری نیز هستند.

اخیرا وزارت فرهنگ مصر به ترمیم و بازسازی این مسجد اقدام کرده تا تعداد گردشگران را افزایش و آثار تاریخی قاهره را از خطر تخریب نجات دهد. ترمیم این مسجد 6 سال طول کشید و بخشهای مختلف آن چون ایوان، قبله، ورودی، قبه و گلدسته ها بازسازی و ژوئیه سال 2007 افتتاح شد.

حج اقساطی جایز نیست

پس از استقبال چشمگیر از حج اقساطی و جنجالهای این موضوع، مجمع تحقیقات اسلامی الازهر مصر طی فتوایی رسمی اعلام کرد: ادای فریضه حج واجب و یا عمره به صورت اقساط جایز نیست.

پس از اینکه حج به صورت اقساطی با استقبال بسیاری رو به رو شد، علمای الازهر مصر بر آن شدند تا این موضوع را از منظر فقهی بررسی کنند. چرا که برخی از آنها معتقدند قرض یا وام گرفتن به منظور ادای مناسک حج رکن استطاعت حج را زیر سؤال می برد.

دکتر سعاد صالح استاد فقه مصر در این باره تصریح کرد: حج به صورت قسطی با متن قرآن مخالف است، زیرا آیات قرآن به استطاعت اشاره کرده است، استطاعت یعنی قدرت مالی که بعضا استطاعت جسمی را نیز شامل می شود. بنابراین چنین حجی جایز نیست.

اما شیخ محمد عاشور معاون سابق الازهر یادآور شد: حج قسطی مجاز است، زیرا در زندگی معیشتی فرد تأثیر نمی گذارد و خانواده او را در تنگنا قرار نمی دهد؛ بنابراین هیچ لزومی برای عدم حج وجود ندارد.

مجمع تحقیقات اسلامی مصر ( بالاترین درجه علمی دانشگاه الازهر) به ریاست محمد سید طنطاوی شیخ الازهر به صورت رسمی فتوا داده ادای فریضه حج واجب و یا عمره به صورت اقساط بانکی جایز نیست.

در این فتوا آمده است: با توجه به اینکه بانک سود پولی را که داده است، می گیرد این حج صحیح نخواهد بود. همچنین اگر شخص پولی را قرض گیرد تا به واسطه آن حج رود حج او مقبول نیست زیرا باید شرایط حج را داشته باشد.

تأکید بر نقاط مشترک ادیان الهی عامل تقریب است

استاد حقوق دانشگاه فرانسه گفتگوی مسلمانان و غیرمسلمانان را اساس برقراری صلح جهانی خواند و گفت: تأکید بر نقاط مشترک میان ادیان الهی عامل تقریب پیروان ادیان است.

پروفسور حقار محمد استاد حقوق دانشگاه فرانسه و رئیس سازمان بین المللی گفتگوی اسلام و مسیحیت این کشور با اشاره به اینکه مسلمانان می توانند با به تصویر کشیدن تعالیم و آموزه های غنی اسلام زمینه های تعرض و دشمنی با اسلام را از بین برند، تصریح کرد: در این میان باید از تجارب افراد مختلف اعم از رسانه های گروهی و اساتید برجسته استفاده کرد.

پروفسور حقار محمد در ادامه وضعیت پیروان ادیان آسمانی و غیر آسمانی را ارائه چهره صلح و دوستی خواند و یادآور شد: گفتگو از وظایف همه ادیان الهی است که اهانت به ادیان را جایز نمی دانند. اگر میان پیروان ادیان الهی اختلاف نظری وجود ندارد نباید با کینه ورزی و استفاده از اندیشه های خرافی به آن دامن زنند بلکه باید با گفتگو آن را برطرف کنند.

رئیس سازمان بین المللی گفتگوی اسلامی و مسیحیت فرانسه افزود: من معتقدم با استفاده از برهان و دلیل باید عقاید اسلامی را تکرار کرد و علمای دین از برجسته ترین کسانی هستند که می توانند در این زمینه اقدام کنند.

گفتگوی فرهنگها اساس همبستگی است

تویجری گفتگوی فرهنگها را اساس همبستگی تمدنها خواند و گفت: با تشویق به گفتگوی فرهنگها و همبستگی تمدنها از هرگونه نژادپرستی و هتک‌حرمت به حقوق بشر جلوگیری می‌کنیم.

دکتر عبدالعزیز بن عثمان تویجری مدیرکل سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) به مناسبت روز فرهنگی آذربایجان در رباط سخنرانی کرد و اظهار داشت: آذربایجان در غنی‌سازی تمدن اسلامی نقشی به‌سزایی داشته و از قرن نوزدهم این کشور شاهد شکوفایی علمی، فرهنگی و ابداعات هنری و ادبی بسیاری از منظر اسلام بوده است.

وی افزود: این منطقه به علت وسعت جغرافیایی مهد پرورش دهها اندیشمند و هنرمند در زمینه‌های تاریخ، علم، ادبیات و شعر بوده و علما، فلاسفه و شاعران و صوفیان بسیاری را پرورش داده است.

دکتر تویجری گفت: در روز فرهنگی آذرباریجان در رباط ضمن شناخت و معرفی فرهنگها و ابدعات هنری و صنعتی ملتها سعی در توسعه فرهنگی و تمدنی داشته و در فعال‌سازی فرهنگی تلاش می‌کنیم و گفتگوی میان فرهنگها را که اساس همبستگی تمدنهاست، توسعه و گسترش می‌دهیم.

مدیرکل سازمان آیسیسکو با بیان اینکه این زمان فرصتی برای تثبیت روابط میان ملتها بوده که در ساخت پل ارتباط و تقریب میان ملتها تأثیر به‌سزایی دارد، یادآور شد: این یکی از اهدافی است که سازمان دنبال می‌کند. از این رو همه را به گفتگوی میان فرهنگها و همبستگی تمدنها تشویق می‌کنیم تا از هر گونه نژادپرستی و هتک‌حرمت به حقوق‌بشر و قوانین بین‌المللی جلوگیری به عمل آید.

برنامه‌های اجلاس سران کشورهای اسلامی اعلام شد

با توجه به اینکه طی چند روز آینده اجلاس سران کشورهای اسلامی در داکار سنگال برگزار می‌شود، سازمان کنفرانس اسلامی جدول برنامه‌های این اجلاس را ارائه کرد.

پروفسور اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی طی نشستی در امان پایتخت اردن، جدول برنامه های اجلاس سران کشورهای اسلامی را که قرار است 12 و 13 مارس ( 22 و 23 اسفند) در داکا پایتخت سنگال برگزار شود، ارائه کرد.

اجلاس سران کشورها اسلامی در وهله اول پدیده اسلام هراسی را که درغرب اشاعه فراوانی یافته است، بررسی می کند تا راهکارهای تبیین اسلام واقعی برای همه ملتها ارائه کند.

احسان اوغلو طی این نشست گفت: مسئله کاریکاتورهای اهانت آمیز از حساسیت ویژه ای برخوردار است که باید به شکلی خاص رفع شود.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی یاد آور شد: تلاش سازمان کنفرانس اسلامی درباره این مسئله را که برای نخستین بار در سال 2005 با اهانت دانمارک رخ داد، با دولت دانمارک، نمایندگان اروپا و سازمان ملل آغاز کرد که نتایج آن تصمیماتی بود که از سوی سازمان جهانی حقوق بشر اتخاذ شد. مسئله فلسطین نیز از مسائل دائمی در سازمان است که طی دیدارهای اسلامی و در سطوح مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و سازمان در صدد است تا کمکهای پزشکی و غذایی برای نجات ملت فلسطین ارسال کند.

احسان اوغلو در ادامه به نقش سازمان در تقریب میان مذاهب مختلف عراق چون سنیها و شیعیان این کشور یاد کرد و افزود: با توجه به اینکه طی سالهای اخیر اختلاف میان این دو گروه افزایش یافته است راهکارهای از بین بردن این اختلافات مورد بررسی قرار می گیرند.

شیخ الازهر با اسقفهای امریکایی دیدار کرد

شیخ الازهر طی دیدار با گروهی از اسقفهای امریکایی نسبت به عملکرد برخی از روزنامه‌های اروپایی غرض‌ورز اظهار تأسف کرد.

دکتر محمد سید طنطاوی شیخ الازهر با گروهی از اسقفهای امریکایی دیدار کرد و ضمن اظهار تأسف از اظهارات برخی از روزنامه‌های اروپایی اهانت‌کننده به حضرت محمد (ص) از خویشتنداری مسلمانان تقدیر کرد.

طی این دیدار شیخ الازهر برنامه‌های مختلف دوجانبه میان رهبران مسلمان و اسقفهای مسیحی را در راستای تبادل آراء، افکار و تبیین امور دینی ادیان آسمانی و قداست آنها مورد تأکید قرار داد.

وی با اشاره به اینکه خط‌قرمزهایی نسبت به ادیان وجود دارند که به کسی اجازه نمی‌دهند از آنها تجاوز کند، تصریح کرد: این اقدامات علیه مسلمانان اهانت به آنها به شمار می‌روند و احساسات پیروان همه ادیان را خدشه‌دار می‌کنند.

استقبال از کتابهای محمد ارکون در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ریاض

استقبال از کتابهایی با موضوعات اندیشه اسلامی معاصر به‌ویژه آثار محمد ارکون اندیشمد برجسته الجزایری، همچنین کتابهای فقه و عقیده اسلامی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ریاض چشمگیر بوده است.

کتابهای نقد اسلامی و مراجع دینی و داستانهای کوتاه از انتشارات سوریه، مصر، عربستان و لبنان در نمایشگاه بین المللی کتاب ریاض با هم رقابت می‌کنند، به طوری که کتابهای اندیشه اسلامی معاصر و ادبیات با توجه به درخواست بازدیدکنندگان از فروش بالایی برخوردار بودند.

در این میان کتابهای اندیشمند برجسته الجزایری محمد ارکون از سوی جوانان مورد استقبال قرار گرفت و در کنار آن کتابهای فقه و عقیده اسلامی نیز در مراحل بعدی قرار داشتند.

عصام حمدان از انتشارات دار الساقی بیروت اظهار داشت: از کتابهای اندیشه اسلامی استقبال بسیاری شده است که این به تنوع آنها بر می‌گردد. نمایشگاه نسبت به سال گذشته تغییرات بسیاری کرده بود، همچنین کتابهای فقهی به صورت مطلوب در اختیار افراد گذاشته می‌شدند. این کتابها نسبت به سال گذشته از استقبال بسیاری برخوردار بودند. حتی مردم علاوه بر کتابهای محمد ارکون، نوارهای سخنان او را نیز در سطح بسیار بالا می‌خواستند.

فروشنده انتشارات ابن حزم بیروت نیز خرید کتاب از سوی اندیشمندان و محققان را نسبت به سال گذشته بسیار زیاد خواند و افزود: کتابهای فقه و عقیده از استقبال بسیاری روبه رو شدند و خوانندگان درصدد بررسی عقاید اسلامی به‌ویژه میان سنیها و شیعیان هستند.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب ریاض از سه شنبه 4 مارس ( 14 اسفندماه) با مشارکت 600 انتشارات از 22 کشور آغاز شده و تا 14 مارس ( 24 اسفند) ادامه دارد.

تحریم برخی از کتابهای نمایشگاه بین‌المللی ریاض از سوی علمای مسلمان

5 تن از علمای عربستان فتوای تحریم برخی از کتابهای نمایشگاه بین‌المللی کتاب ریاض را با ادعای اشاعه کفر و فساد صادر کردند.

در پی صدور تحریم برخی از نشریات شرکت‌کننده در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ریاض، نویسندگان عربستان از این فتوا انتقاد کرده و آن را مخالف قوانین نمایشگاه بین المللی کتاب ریاض خوانده و گفتند: این اقدام منجر به شکست کشاندن نمایشگاه می‌شود. این علما کتابهای نصر حامد ابوزید، احمد علی سعید ( ادونیس) و نزار قبانی را با ادعای تناقض با تعالیم دین اسلام و آموزه‌های آن تحریم کردند.

این علما تصریح کردند: فروش این کتابها عواقب سختی در کشور در پی دارد و از اهالی علم خواستند تا این نشریات را تحریم کرده و کتابهای دیگری جای آنها خریداری کنند تا به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی سال آینده نیز کمک کند. تحریم این کتابها در واقع جهاد و مبارزه با بی بند و باری خواهد بود.

جلوگیری از فعالیت برخی عاقدان در عربستان

وزارت دادگستری عربستان مانع از فعالیت برخی از عاقدان شرعی شد که شرایط ضمن عقد را اجرا نمی‌کردند.

وزارت دادگستری عربستان به منظور تأدیب برخی از عاقدان که با نادیده گرفتن شرایط قانونی و شرعی عقد به انجام این امر اقدام می‌کردند، طی حکمی 43 عاقد را با لغو جواز کار، ممانعت از کار و هشدار دادن ادب کرد.

برخی از این عاقدان بدون موافقت زن، او را عقد می‌کردند و یا به فعالیتهای تبلیغی می‌پرداختند، از این رو به برخی از آنها هشدارهایی داده شد. برخی از این عاقدان همچنین بدون اطلاع از گزارشهای پزشکی قبل از عقد به این کار اقدام می‌کردند که جلوی فعالیت آنها نیز گرفته شد.

همایش "فلسفه معاصر" در مصر برگزار شد

همایش بین‌المللی "فلسفه معاصر" 19 تا 21 اسفند ماه در قاهره برگزار و طی آن حسن حنفی درباره "خوزه اورتگا؛ فیلسوف اسپانیایی" سخنرانی کرد.

به مناسبت صدمین سال تأسیس دانشگاه قاهره و با همکاری مرکز تحقیقات آمریکایی قاهره همایش بین المللی فلسفه معاصر از 9 تا 11 مارس ( 19 تا 21 اسفند) در قاهره برگزار شد. در آخرین روز این همایش حسن حنفی اندیشمند و نویسنده مصری درباره فیلسوف مشهور اسپانیایی " خوزه اورتگا وای گاست" سخنرانی کرد.

موضوعاتی چون فلسفه یونان، آغاز فلسفه اسلامی، ابن رشد و فلسفه اندلس، تأثیر ابن رشد در فرهنگ عربی و غربی، نقش خدا در نظریه های ابن رشد، اندیشه علمی در ابن رشد، ابن رشد و نظریه ارسطویی طی این همایش بررسی شدند.

منطق و طب اندلس، ریاضیات در میان علمای اندلس، منطق ابن حزم، زهراوی و طب، منطقیون اندلس، تصوف اندلسی، تأثیر ابن طفیل بر اندیشه اروپایی، ابن خلدون در میان دریا و صحرا، ماهیت دین نزد ابن میمون از دیگر موضوعات مورد بررسی در این همایش بود.

غربیان بیش از مسلمانان اهمیت فلسفه ابن‌رشد را درک کرده‌اند

استاد دانشگاه قاهره در همایش بین‌المللی "فلسفه معاصر" غربیان را افرادی خواند که به‌خوبی توانسته‌اند اهمیت اندیشه ابن‌رشد را درک کنند. طی برگزاری همایش بین‌المللی " فلسفه معاصر" شرکت‌کنندگان سعی در بررسی فلسفه اندلس داشته و تلاش کردند تا تأثیر آن را بر فلسفه معاصر اسپانیا بررسی کنند. اگر چه شعار همایش مذکور بررسی فلسفه معاصر به‌ویژه در اندلس بود، اما بیشترین تحقیقات و مطالعات درباره فلسفه ابن‌رشد و نظریات وی ارائه شدند.

عاطف عراقی استاد فلسفه دانشگاه قاهره تصریح کرد: قرنها از جدل و بحث درباره ابن‌رشد از دوران خودش تا زمان ما می‌گذرد و طی این جریان عقلانی غربیها به‌خوبی توانستند او را معرفی و نظریات او را ارائه دهند.

وی که با موضوع " تأثیر ابن‌رشد بر فرهنگ عربی و غربی" سخنرانی می‌کرد، دارای کتابهایی در زمینه زندگی ابن‌رشد و فلسفه و دستاوردهای او است. او طی این سخنرانی اظهار داشت: برخی از محققان عرب درباره ابن‌رشد اشتباه کرده‌اند و گفته‌اند که او سعی در همسو کردن فلسفه و دین داشت .

این همایش از سوی بخش فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره با همکاری مرکز مطالعات آمریکایی برگزار شده است و محققان و اندیشمندانی از کشورهای مصر، اسپانیا، الجزایر، تونس، یمن، عراق، موریتانیا و مغرب در آن شرکت کرده‌اند.

روز پزشکی رایگان در اردن برگزار شد

در حاشیه برگزاری همایش یک روزه "وعظ، ارشاد و عمل خیر" در اردن، یک روز به عنوان روز پزشکی رایگان با مشارکت پزشکان و پرستاران در مراکز پزشکی وابسته به کمیته زکات برگزار شد.

عبدالفتاح صلاح وزیر اوقاف و امور و مقدسات اسلامی اردن در همایش یک روزه "وعظ، ارشاد و عمل خیر" که در استان عقبه برگزار شده بود، اظهار داشت: برگزاری این همایشها در ارتباط با مبلغان و واعظان نقش به‌سزایی داشته و شنیدن سخنان آنها در زمینه امور دینی منفعت بسیاری دارد. زیرا این همایشها فرصتی برای تبادل اطلاعات و کمک به دیگران و افزایش آسایش شهروندان خواهند بود و عاملی برای همبستگی و همکاری در جامعه به شمار می‌رود.

عبدالفتاح صلاح در ادامه یاد آور شد: طی این همایشها طرحهایی برای خانواده های نیازمند و فقیر ارائه می‌شود که می‌توان به 31 طرح برای خانواده های فقیر و توزیع غذا و پوشش برای 500 خانواده فقیر اشاره کرد. همچنین به دانشجویان نیازمند و بچه‌های یتیم نیز با توجه به نیازهای آنها کمکهایی ارائه شدند.

وزیر اوقاف اردن گفت: یک روز به عنوان روز پزشکی رایگان با مشارکت تعدادی از پزشکان، پرستاران و پرسنل پزشکی در مراکز پزشکی وابسته به کمیته زکات اعلام شد که به صورت رایگان به درمان مستقیم بیماران پرداختند.

جایزه ابن‌خلدون در امارات اعطا می‌شود

سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی عربی (الکسو) از برگزاری نخستین دوره جایزه ترجمه ابن‌خلدون در ابوظبی در 15 مارس ( 25 اسفندماه) خبر داد.

بیش از 40 مترجم از تونس، مغرب، لبنان، مصر، سوریه، عربستان، فرانسه و سوئیس به منظور به دست آوردن این جایزه با هم رقابت می‌کنند. این ترجمه‌ها در زمینه‌های علوم انسانی و ادبیات چون: فلسفه، جامعه‌شناسی، ادیان، شعر، تاریخ و جغرافیا خواهند بود.

هدف از اعطای این جایزه اهتمام به ترجمه در راستای دستیابی به همبستگی عنوان شده است. این جایزه با هدف حمایت از تنوع زبانی و تحقق تکثر فرهنگی اعطا می‌شود.

ائمه مساجد بحرین در رؤیت هلال ماه ربیع‌الاول مشارکت ‌کردند

بخش فیزیک دانشگاه بحرین با همکاری امور اسلامی وزارت دادگستری این کشور وسایل نجومی در اختیار ائمه مساجد قرار داده تا رصد هلال ماه ربیع الاول با مشارکت علمای مسلمان و اساتید نجوم صورت گیرد.

بیش از 200 امام مسجد در ساختمان دانشکده علوم دانشگاه بحرین به منظور رصد هلال ماه ربیع الاول مشارکت کردند. هدف از برگزاری این رصد، ایجاد فرصتی به منظور تبادل اطلاعات میان علمای مسلمان و کارشناسهای نجوم اعلام شده است.

علمای مسلمان عصر شنبه 18 اسفند ماه از طریق تلسکوپ و عینکهای مخصوص در رؤیت هلال ماه ربیع الاول مشارکت کردند. علمای مسلمان و استادان فیزیک بحرین طی نشستی رؤیت هلال ماه و اهمیت آن را مورد بررسی قرار دادند. شرکت کنندگان زمان نماز، راههای مشخص کردن اول ماه قمری، جهت قبله، پدیده های نجوم را نیز بررسی کردند.

ائمه جماعات مصر ساماندهی می‌شوند

ائمه جماعات مصر از سوی وزارت اوقاف این کشور به منظور ارتقاء سطح علمی و استفاده از تکنولوژی معاصر در آماده‌سازی جامعه برای مبارزه با تعرضهای عصر مدرن، ساماندهی می‌شوند.

محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر با اشاره به اینکه طی این دوره بیش از 1 هزار ائمه از همه استانهای مصر مشارکت می کنند، تصریح کرد: پس از برگزاری آزمونهای مختلف کسانی که در آزمون دوره قبلی موفق بودند در این کلاسها شرکت می کنند. افراد انتخاب شده از فارغ التحصیلان دانشکده دین دانشگاه الازهر مصر هستند که قصد دارند به عنوان ائمه و خطیب مساجد وابسته به وزارت مشغول فعال شوند.

وزیر اوقاف مصر در ادامه یادآور شد: این دوره ها برای همه ائمه جماعات اجباری است و شرکت کنندگان باید به این وسیله سطح علمی خود را طی برنامه های آموزشی ارتقاء دهند. از این رو معارف علوم اسلامی و علوم شرعی را از سوی اساتید متخصص و برجسته الازهر آموزش می بینند. این آموزشها چگونگی دعوت به اسلام، استفاده از تکنولوژی معاصر و نقش آن در آماده سازی جامعه برای مبارزه با تعرضات عصر معاصر را نیز در بر می گیرد.

همایش بین‌المللی "فرهنگ اسلامی" برگزار ‌شد

چهارمین همایش بین المللی "فرهنگ اسلام" به منظور بررسی مفاهیم اصلی فرهنگ اسلام و تأثیر آن بر فرهنگهای دیگر یکشنبه 19 اسفند ماه در مصر برگزار شد. هدف از برگزاری چهارمین همایش بین المللی "فرهنگ اسلامی" بررسی مفاهیم اصلی فرهنگ اسلامی عنوان شد.

اصالت و تأثیر فرهنگ اسلام در روند اندیشه انسانی، فعل و انفعالات تمدن اسلام به ویژه در میان کشورهای غربی از موضوعاتی است که طی این همایش مورد بررسی قرار گرفت. ارائه چهره اسلام و فرهنگ غنی آن در میان کشورهای غربی، تأثیر تمدن اسلام بر فرهنگها و تمدنهای دیگر و عکس العمل فرهنگهای دیگر در مواجهه با اسلام نیز طی این همایش بررسی شد.

این همایش با مشارکت بیش از 250 محقق و شخصیتهای برجسته از 25 کشور اسلامی برگزار شد.

گردهمایی "یاری رسول عزت و شهروندان غزه" در یمن برگزار شد

گردهمایی "یاری رسول عزت و شهروندان غزه" با هدف حمایت از حضرت محمد (ص) و یاری شهروندان بی دفاع فلسطین یکشنبه 19 اسفند ماه در یمن برگزار شد.

شیخ صادق بن عبدالله رئیس شورای ملی یاری ملت فلسطین در این گردهمایی ضمن محکومیت تعرضات خصمانه رژیم سهیونیستی به مردم فلسطین در نوار غزه، آثار این جنایات را در همه جهان اسلام منفی و غیرقابل جبران اعلام کرد .

وی با اشاره به اینکه ملت فلسطین در این شرایط باید وحدت را حفظ و به منظور بازگرداندن حقوق خود و ایجاد دولت مبارزه کنند، خواستار یاری همه مردم جهان به ویژه مسلمانان شد و در ادامه به تکرار اهانت روزنامه های غربی به حضرت محمد (ص) اشاره کرد و گفت: ما مسلمانان باید تلاش کنیم تا جایگاه عظیم رسول خدا را در قلبهای مسلمانان و دیگر مردم استوار کنیم.