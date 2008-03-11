ساعت کار شعب بانک صادرات ایران افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران شعب این بانک در سراسر کشور از روز یکشنبه از 19 تا 28 اسفند به جزء ایام تعطیلات رسمی از ساعت 7 و 30 دقیقه صبح الی 17 به صورت یکسره باز خواهند بود و شعب منتخب این بانک نیز در روز جمعه مورخ 24/12/1386 از ساعت 9 الی 12 پذیرای مشتریان می‌‌باشند.

شعب منتخب کشیک بانک صادرات ایران در ایام تعطیلات نوروزی در روزهای دوم، سوم، چهارم و دوازدهم فروردین 87 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر آماده ارایه خدمات به هموطنان عزیز خواهند بود.

بانک صادرات ایران برای ارایه خدمات بانکی به مشتریان در مناطق آزاد تجاری نیز تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده است به طوری که شعب این بانک در مناطق آزاد در روزهای پایانی سال به صورت 2 شیفته از ساعت 7 و 30 دقیقه صبح الی 19 و 30 دقیقه بعد از ظهر دایر و در ایام تعطیلات نوروز نیز از ساعت 8 و 30 دقیقه لغایت 12 و 30 دقیقه فعالیت خواهد داشت.

اسامی شعب کشیک بانک صادرات ایران از طریق جراید کثیر‌الانتشار و سایت این بانک به آدرس www. bsi.ir جهت اطلاع مشتریان اعلام شده است.

همچنین در روزهای پایانی سال، پیش‌بینی‌های لازم برای تامین نقدینگی شعب و دستگاه‌های خودپرداز ثابت و سیار شبکه بانک صادرات ایران انجام شده است.

