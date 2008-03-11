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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۱۶

مکان‌هایی برای عبادت مسلمانان در المپیک پکن احداث می شود

مکان‌هایی برای عبادت مسلمانان در المپیک پکن احداث می شود

یک مقام مذهبی مسلمانان چین گفت: برای بازیهای المپیک 2008 پکن مکان ‌هایی به منظور عبادت پیروان ادیان مختلف از جمله مسلمانان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، چن گوانگ یوان (هلال ‌الدین) رئیس انجمن اسلامی چین خاطرنشان کرد : مسئولان اجرایی المپیک درنظر دارند دردهکده بازیها و در قسمت هایی از شهر پکن مکان‌هایی را برای اعمال مذهبی ادیان مختلف و پیروان دین اسلام ایجاد کنند.

وی گفت : خدمات مذهبی درطول بازیهای المپیک به مسلمانان و پیروان ادیان مختلف جهان بطور ویژه ارائه خواهد شد.
 
"هلال‌الدین " تاکید کرد : مسائل مذهبی در طول بازیها بر اساس مقررات المپیک خواهد بود و چندین امام جماعت نیز که به زبان‌های عربی و انگلیسی مسلط هستند ، درخدمت المپیک خواهند بود.

وی گفت : انجمن اسلامی چین به منظور تهیه غذاهای اسلامی برای مسلمانان با سازماندهندگان المپیک همکاری نزدیکی دارد .

بازیهای المپیک 2008 پکن ازهشتم لغایت بیست وچهارم ماه اوت سال 2008 (17 مرداد لغایت 2 شهریورسال 87) برگزارمی شود.

کد مطلب 652985

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