به گزارش خبرگزاری مهر، چن گوانگ یوان (هلال ‌الدین) رئیس انجمن اسلامی چین خاطرنشان کرد : مسئولان اجرایی المپیک درنظر دارند دردهکده بازیها و در قسمت هایی از شهر پکن مکان‌هایی را برای اعمال مذهبی ادیان مختلف و پیروان دین اسلام ایجاد کنند.



وی گفت : خدمات مذهبی درطول بازیهای المپیک به مسلمانان و پیروان ادیان مختلف جهان بطور ویژه ارائه خواهد شد.



"هلال‌الدین " تاکید کرد : مسائل مذهبی در طول بازیها بر اساس مقررات المپیک خواهد بود و چندین امام جماعت نیز که به زبان‌های عربی و انگلیسی مسلط هستند ، درخدمت المپیک خواهند بود.



وی گفت : انجمن اسلامی چین به منظور تهیه غذاهای اسلامی برای مسلمانان با سازماندهندگان المپیک همکاری نزدیکی دارد .

بازیهای المپیک 2008 پکن ازهشتم لغایت بیست وچهارم ماه اوت سال 2008 (17 مرداد لغایت 2 شهریورسال 87) برگزارمی شود.