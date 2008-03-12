فعالیت دستگاههای فرهنگی رضایتبخش نیست

حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی ملجس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اتحاد ملی و انسجام اسلامی شعار وحدت بخش داخل کشور و جهان اسلام بود که با اهداف بلند مقام معظم رهبری مطرح شد.

وی افزود: این شعار به گفتمان رایج سال تبدیل شد و دستگاههای فرهنگی در تبدیل آن به گفتمان رایج کما بیش دخیل و مؤثر بودند هرچند شاهد فعالیت فوق العاده فراگیر و تأثیرگذار آنها در تحقق این شعار نبوده ایم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عمده فعالیت دستگاههای فرهنگی در طرح کردن این شعار و ممانعت از فراموشی آن بود اما کارهای بنیادین و ماندگاری در این رابطه صورت نگرفت.

وی همچنین در مورد فعالیتهایی که در رابطه با شعار اتحاد ملی و انسجام اسلامی در فرامرزهای کشور انجام شد، گفت: در بعد بین المللی مسئله انسجام اسلامی کمابیش مورد توجه قرار گرفت.

حجت الاسلام میر تاج الدینی یادآور شد: دستگاههای فرهنگی با توجه به کارهای تخصص و عمده خود می بایست به برگزاری همایشهای علمی با حضور فرهنیختگان اهتمام ورزیده و مراکز پژوهشی و دفاتر پیگیری موضوع برای جلوگیری از آن و ماندگاری و تأثیرگذاری تشکیل می دادند.

