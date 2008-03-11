مجوز تأسیس اولین بازار خارج از بورس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران، در جلسه اخیر شورایعالی بورس که در مورخ 20/12/1386 برگزار شد، شورا ضمن موافقت با راه‌اندازی بازار خارج از بورس مقرر کرد در بازار خارج از بورس مزبور علاوه بر شرکت بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی سهمی هم برای عموم مردم درنظر گرفته شود.

بدین توضیح که 20 درصد سهام به شرکت بورس اوراق بهادار تهران اختصاص یابد، 60 درصد سهام به نهادهای مالی متقاضی شرکت در بازار خارج از بورس داده شود و 20 درصد الباقی سهام نیز از طریق عرضه عمومی واگذار شود.

بنابراین به‌ منظور تحقق موضوع تشکیل بازار خارج از بورس، به زودی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق جراید عمومی، اطلاعیه دعوت از متقاضیان را منتشر و مراحل راه‌اندازی و عملیاتی کردن امر را در دستور کار قرار خواهد داد.

