به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد استودیو برادران وارنر حقوق بازسازی فیلم کره‌ای "تعقیب‌کننده" را به کارگردانی نا هنگ - جین به قیمت یک میلیون دلار خریداری کرده و شاید فیلم را لئوناردو دی‌کاپریو به همراه ویلیام موناهان فیلمنامه‌نویس "مردگان" مارتین اسکورسیزی تهیه کنند.

"تعقیب‌کننده" که بر مبنای زندگی یک قاتل زنجیره‌ای واقعی ساخته شد، در 20 روز اول اکران در کره جنوبی بیش از 20 میلیون دلار فروش داشت. سال 2006 نیز "مردگان" با بازی دی‌کاپریو که اقتباسی از فیلم "روابط جهنمی" بود به لحاظ تجاری به موفقیت زیاد دست یافت و برنده چند جایزه اسکار ار جمله اسکار بهترین فیلم شد.



دی‌کاپریو 34 ساله اخیرا بازی در "مجموعه دروغ‌ها" به کارگردانی ریدلی اسکات را به پایان برده که داستان آن در اردن و بغداد می‌گذرد و درباره تلاش برای دستگیری یک رهبر القاعده است. او فیلم "مسیر انقلابی" به کارگردانی سام مندس را آماده نمایش دارد که در آن با کیت وینسلت همبازی است.

ماه مه گذشته نیز مستند "ساعت یازدهم" با موضوع هشدار درباره گرم شدن جهان به نویسندگی و تهیه‌کنندگی دی‌کاپریو در جشنواره کن نمایش داده شد. او قرار است در فیلم "جزیره شاتر" برای دومین بار با اسکورسیزی همکاری کند. دی‌کاپریو سه بار برای فیلم‌های "چه چیزی گیلبرت گریپ را می‌خورد" 1993، "هوانورد" 2004 و "الماس خونین" 2006 نامزد اسکار بوده است.