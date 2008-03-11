قیمت بنزین سهمیه ای در سال آینده تغییر نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ستاد تبصره 13 ، سید مهدی هاشمی اظهار داشت: با توجه به میزان صرفه جویی روزانه 21 میلیون لیتر بنزین از زمان سهمیه بندی، علاوه بر جلوگیری از پرداخت میلیاردها تومان یارانه، به میزان 30 درصد از آلودگی هوا نیز در کلان شهرها کاسته شده و از خسارات وارده به محیط زیست نیز جلوگیری شده است.

رئیس ستاد تبصره 13 افزود: با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین رشد 9 درصدی مصرف بنزین در سالهای قبل نه تنها متوقف بلکه به کاهش حدود 26 درصدی آن منجر شده است.

وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن بنزین نوروزی برای خودروهای شخصی و اضافه نمودن سهمیه اردیبهشت و خرداد این خودروها در کارتهای سوخت، امیدواریم صاحبان خودروهای شخصی با مدیریت صحیح مصرف، در این دوره نیز موفق به استفاده مناسب از سهمیه سوخت خود شوند.

