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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۳۴

هاشمی:

قیمت بنزین سهمیه ای در سال آینده تغییر نمی کند

قیمت بنزین سهمیه ای در سال آینده تغییر نمی کند

رئیس ستاد تبصره 13 قیمت بنزین سهمیه ای در سال آینده را 100 تومان اعلام کرد و گفت: تغییری در قیمت بنزین سهمیه ای سال آینده اعمال نمی شود و بنزین با قیمت گذشته عرضه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ستاد تبصره 13 ، سید مهدی هاشمی اظهار داشت: با توجه به میزان صرفه جویی روزانه 21 میلیون لیتر بنزین از زمان سهمیه بندی، علاوه بر جلوگیری از پرداخت میلیاردها تومان یارانه، به میزان 30 درصد از آلودگی هوا نیز در کلان شهرها کاسته شده و از خسارات وارده به محیط زیست نیز جلوگیری شده است.

رئیس ستاد تبصره 13 افزود: با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین رشد 9 درصدی مصرف بنزین در سالهای قبل نه تنها متوقف بلکه به کاهش حدود 26 درصدی آن منجر شده است.

وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن بنزین نوروزی برای خودروهای شخصی و اضافه نمودن سهمیه اردیبهشت و خرداد این خودروها در کارتهای سوخت، امیدواریم صاحبان خودروهای شخصی با مدیریت صحیح مصرف، در این دوره نیز موفق به استفاده مناسب از سهمیه سوخت خود شوند.

کد مطلب 652990

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