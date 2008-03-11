رسانه ها مردم را به سمت انتخاب اصلح سوق دهند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی، ظهر امروز در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی استان مرکزی با برشمردن سخنان امام راحل و رهبر معظم انقلاب در مورد انتخابات ادامه داد: مردم باید نمایندگانی را انتخاب کنند که تعهد، تخصص و دلسوزی داشته باشند و نسبت به مسائل آگاهی داشته و جرات قد علم کردن در مقابل دشمن را داشته باشند.

سهرابی در ادامه مردم را پایه‌ های اصلی نظام دانست که ‌نقش موثری ‌در سرنوشت کشور ایفا می‌ کنند و بیان داشت: مجلس در پیشرفت کشور بسیار تاثیرگذار است و همه باید با مشارکت حداکثری و آگاهانه در پای صندوقهای رای حضور پیدا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مسئولان سال آینده را با انرژی جدید و تفکرخلاق شروع کنند و با برنامه‌ ریزی جدی در راستای مشکلات مردم به‌ ویژه اقشار محروم جامعه گام بردارند.

در این جلسه مدیران، آب و فاضلاب، آب روستایی و بنیاد مسکن استان مرکزی طی گزارش هایی به تشریح وضعیت ادارات خود پرداختند.

مدیرعامل شرکت آبفا استان مرکزی در این جلسه بیان داشت: کاهش منابع سرمایه ‌ای نسبت به ‌پیش‌بینی در سالهای برنامه به ویژه دربخش فاضلاب، وجود قانون منع فروش انشعاب به اراضی فاقد کاربری، عدم تناسب افزایش تعرفه ‌های آبفا با افزایش هزینه‌ها و عدم پرداخت به موقع صورتحسابهای آب بها توسط مشترکین به ویژه مشترکین دولتی و صنایع از دلایل عدم تحقق اهداف کیفی برنامه هاست.

محمود شعبانی افزود: اصلاح شبکه ‌آب آشامیدنی‌ شهرها، توسعه‌ شبکه ‌آب آشامیدنی، ساخت مخازن آب شهری و مطالعات شبکه و مخازن شهرها را ازاقدامات اولویت دار برنامه چهارم توسعه است.

وی، ساخت و توسعه شبکه آب آشامیدنی به‌ میزان ‪ ۲۶‬کیلومتر، اصلاح و بازسازی شبکه شبکه ‌آب آشامیدنی به‌ میزان ‪ ۹۰‬کیلومتر، ساخت ‪ ۳۹/۴‬کیلومتر خطوط انتقال آب، ساخت ‪ ۱۰‬هزار متر مکعب مخزن، اجرای دو دستگاه تصفیه خانه و ساخت ‪۸۶/۵‬ کیلومتر خطوط انتقال وشبکه‌های فاضلاب را از مهمترین فعالیتهای در دست اقدام سال ‪ ۸۷‬عنوان کرد و افزود: این اقدامات در رفع مشکلات اساسی برای دستیابی و تحقق بخشی به اهداف کمی و کیفی برنامه موثر است.

شعبانی، تکمیل تاسیسات فاضلاب در سه شهر استان، شستشوی ‪ ۵۰‬درصد از مخازن موجود، ‪ ۴۰‬درصداز شبکه ‌های آب و ‪۷۸‬درصد از شبکه‌های فاضلاب، کاهش ‪ ۱/۵‬میلیارد ریالی موجودی انبارها، کاهش پنج میلیارد ریال مطالبات از مشترکین و کاهش زیان در هر متر مکعب فاضلاب دفع شده را ازدیگر فعالیتهای در دست ‌اقدام عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: بر اساس سرشماری سال ‪ ،۸۵‬این استان دارای یک هزار و ‪ ۱۵۷‬روستا است که ‪۸۵۱‬ روستا بالای ‪ ۲۰‬خانوار و ‪ ۳۰۶‬روستا زیر ‪ ۲۰‬خانوار هستند.

صفرعلی حیدری افزود: ‪ ۳۹۹‬هزار و ‪ ۱۱۸‬نفر در روستاهای بالای ‪۲۰‬ خانوار استان ساکن هستند که از این تعداد، ‪ ۳۰۹‬هزار و ‪ ۵۱۸‬نفر تحت پوشش این شرکت و ‪ ۸۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر از جمعیت روستایی تحت پوشش نیستند.

وی، اعتبار مورد نیاز برای تحت پوشش قرار دادن کل روستاهای بالای ‪ ۲۰‬خانوار استان را ‪ ۹۷۰‬میلیارد ریال برآورد کرد.

حیدری بیان داشت: با توجه به ‌عوامل مختلف، پیش ‌بینی می‌شود در پایان برنامه چهارم، سطح برخورداری جمعیت روستایی استان از آب سالم به ‪ ۸۱‬درصد برسد.

وی افزود: بر اساس آمار سال ‪ ،۸۵‬میانگین شاخص بهره ‌مندی جمعیت ‌روستایی کشور از آب شرب سالم ‪ ۶۶/۶‬درصد و این شاخص در استان ‪ ۷۱/۷‬درصد بوده ‌است.

وی ‌بیان کرد: در حال حاضر، ‪ ۲۳۴‬دستگاه کلرزن گازی در سطح روستاهای استان وجود دارد که این تعداد، پنج برابر میانگین کشوری است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ‌مرکزی نیز در این جلسه گفت: بر اساس برنامه‌ چهارم توسعه باید در کلیه روستاهای بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬خانوار طرح هادی تهیه شود که در این خصوص تنها ‪ ۲۲‬روستا باقی مانده است.

امیرحسین عباسی افزود: در صورت تخصیص اعتبار در سال ‪ ،۸۷‬می‌توان ‌در یک سال مانده به پایان برنامه به اهداف کمی برنامه دست یافت.

وی، سرانه اندک اعتبارات سالیانه برای اجرای طرح هادی روستاها، عدم تخصیص کامل اعتبارات، ناهماهنگی دستگاه های متولی تاسیسات زیربنایی و تحمیل هزینه‌ های مربوطه از محل اعتبارات عمران روستایی را از علل عدم تحقق اهداف کمی پیش بینی شده و از جمله مشکلات دانست.

عباسی ‌گفت: نبود امکانات لازم برای جبران خسارات به ‌واحدهای تعریض یا تخریب شده در مسیرهای بازگشایی شده برای اجرای طرح هادی و عدم همکاری برخی از بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات به متقاضیان روستایی برای اجرای طرح ویژه مسکن روستایی را از دیگر مشکلات دانست.

وی افزود: این استان درپی زلزله اسفندماه ‪ ۸۳‬زرند کرمان، بازسازی بیش از یک هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد و پس ‌از زلزله فروردین ‪ ۸۵‬لرستان در منطقه شازند، بازسازی بیش از یک هزار واحد مسکونی را برعهده گرفته ‌است.