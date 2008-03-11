آغاز توزیع کارت آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس/ برگزاری آزمون در 23 اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، کارت آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی امروز و فردا 21 و 22 اسفند در سازمان مرکزی این دانشگاه واقع در تقاطع خیابان قدس و بلوار کشاورز توزیع می شود.

آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی 9 صبح روز پنجشنبه 23 اسفند ماه در تالار شهدای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

به گزارش مهر، پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف جذب فارغ التحصیلان برتر مقطع کارشناسی برای نخستین بار در کشور اجرا می شود. از جمله شرایط ورود به این دوره، مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور، برخورداری از سلامت تن و روان بر اساس ضوابط شورای عالی برنامه ریزی، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی کلیه رشته های مصوب گروه علوم پزشکی است.

حداکثر سن در زمان ثبت نام آزمون 25 سال تمام، دارا بودن معدل کل دیپلم بالاتر از 18، دارا بودن معدل مقطع کارشناسی بالاتر از 16، دارا بودن مدرک معتبر زبان انگلیسی و قبولی در آزمون ورودی از دیگر شرایط شرکت در دوره است.

پذیرش نهایی به تعداد نصف پذیرفته شدگان آزمون کتبی و بر اساس کسب 70 درصد نتیجه آزمون کتبی و 30 درصد میانگین نتایج دو مصاحبه حضوری و آزمون تعیین توانایی های فرا شناختی و تفکر انتقادی خواهد بود. شرط لازم برای قبولی کسب حدنصاب تعیین شده در مراحل آزمون خواهد بود.