آسمانه درخشانی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در این اثر که در دو بخش ارکستر بزرگ و ارکستر سنتی تنظیم شده ،پانزده قطعه تکنوازی،تصنیف وموسیقی باکلام و بی کلام وبا استفاده از اشعار شاعرانی چون مولانا،عراقی،حافظ،سایه،مشیری و...ارائه شده ست.

غلامرضا رضایی خواننده آلبوم آسمانه که برای نخستین بار اثری مستقل را منتشر می کند در آوازهای بیات اصفهان،دشتی و دردستگاه های نوا و شور تصانیف و آواز این مجموعه را خوانده است.

پرده عشاق،خزان،آسمانه،مژده باران ،دلی درآتش ،مهر مه رویان،مبارک باد عشق و نوروز از جمله قطعات ریتمیک این آلبوم است که با اجرای تکنواز نی و تار و همچنین آواز در شصت دقیقه تهیه وساخته شده است.

ساخت این مجموعه بر عهده گروه خورشید به سرپرستی مجید درخشانی بوده است که نوازندگان میهمان همچون اردشیرکامکار،ارسلان کامکار،سیناجهان آبادی،کریم قربانی،سامان احتشامی،علیرضا خورشیدفر،محمداخوان و...این گروه را در بخش ارکستر بزرگ همراهی کرده اند.

غلامرضا رضایی متولد 1349 از ساری آموزش آواز را نزد رضاشاکری در مشهد آغاز کرده و در ادامه ردیف آوازی عبدالله دوامی و شیوه اقبال آذر را از استادانی چون نصرالله ناصح پور و کریم صالح عظیمی فراگرفته است؛او صداسازی و آشنایی با شیوه طاهرزاده را نیز از استاد شجریان آموخته است.