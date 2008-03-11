صادرات 82 میلیون دلار کشمش از ایران طی 9 ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، ظرف 9 ماهه اول سال جاری بیش از 79 هزار تن کشمش ایران به ارزش 6/82 میلیون دلار به کشورهای امارات، روسیه، لهستان، آلمان، اکراین، استرالیا، پاکستان، بلژیک و عراق صادر شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 9/10 درصد و از نظر ارزش 3/32 درصد رشد نشان می دهد.

صادرات کشمش ایران در 9 ماهه اول سال 85 بیش از 71 هزار تن و به ارزش 4/62 میلیون دلار بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از آمریکا و ترکیه سومین صادر کننده عمده کشمش در بازارهای بین المللی است.

