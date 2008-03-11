میز احزاب در ستاد انتخابات خراسان رضوی مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد آصفی یزدی، بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: بر این اساس آقایان علی قاضی، حمید رضا سابقی و حسین مقدسی شیرازی به عنوان نمایندگان کمیته عالی نظارت بر انتخابات خانه احزاب ایران در ستاد انتخابات استان حضور خواهند داشت.

وی در خصوص هدف از استقرار میز احزاب در ستاد انتخاباتی خراسان رضوی بیان داشت: هدف از استقرار میز احزاب، تعامل سازنده بین وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات و خانه احزاب به عنوان نماینده حقوقی احزاب و تشکلهای سیاسی است.

آصفی یزدی اظهار امیدواری کرد: با استقرار میز احزاب در ستاد انتخابات استان، زمینه های مشارکت بیشتر تمامی احزاب، گروه ها و مردم در راستای برپایی انتخاباتی هر چه باشکوه تر فراهم آید.