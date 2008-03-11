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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۰۹

یک تحلیلگر سوئیسی:

تحریم های غیر قانونی آمریکا علیه کوبا نقض حقوق بشر است

تحریم های غیر قانونی آمریکا علیه کوبا نقض حقوق بشر است

یک پروفسور سوئیسی و کارشناس سازمان ملل با اشاره به تحریمهای غیر قانونی آمریکا علیه کوبا تاکید کرد که مسئله حقوق بشر در کوبا به واسطه چنین اقدامات غیر قانونی درمعرض خطر است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روزنامه اتریشی "استاندارد" ،"جاهن سیگلر" یک کارشناس سازمان ملل در گزارشی که درباره وضعیت حقوق بشر در کوبا به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه داده است نوشت : تحریمهای غیر قانونی آمریکا علیه این کشور محدودیت ها ی فراوانی را برای ساکنان این منطقه ایجاد کرده است و حقوق بشر در این کشور را در معرض خطر قرار داده است.

سیگلر خاطر نشان کرد: به واسطه تحریمهای غیر قانونی آمریکا علیه این کشور، در زمینه واردات مواد غذایی هزینه ها و نقص های فراوانی به این کشور تحمیل شده است و قیمت مواد غذایی را افزایش داده  و واردات را محدود کرده است.

بر اساس این خبر وی روز گذشته از آمریکا در خواست کرد که به تحریمهای غیر قانونی خود علیه این کشور پایان دهد.

 

کد مطلب 652998

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