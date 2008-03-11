تحریم های غیر قانونی آمریکا علیه کوبا نقض حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روزنامه اتریشی "استاندارد" ،"جاهن سیگلر" یک کارشناس سازمان ملل در گزارشی که درباره وضعیت حقوق بشر در کوبا به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه داده است نوشت : تحریمهای غیر قانونی آمریکا علیه این کشور محدودیت ها ی فراوانی را برای ساکنان این منطقه ایجاد کرده است و حقوق بشر در این کشور را در معرض خطر قرار داده است.

سیگلر خاطر نشان کرد: به واسطه تحریمهای غیر قانونی آمریکا علیه این کشور، در زمینه واردات مواد غذایی هزینه ها و نقص های فراوانی به این کشور تحمیل شده است و قیمت مواد غذایی را افزایش داده و واردات را محدود کرده است.

بر اساس این خبر وی روز گذشته از آمریکا در خواست کرد که به تحریمهای غیر قانونی خود علیه این کشور پایان دهد.