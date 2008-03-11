احداث پروژه های عمرانی دانشگاه پیام نور فارس سرعت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علیرضا موغلی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا، عملیات ساخت هیچ پروژه عمرانی دانشگاه پیام نور استان در ایام نوروز تعطیل نمی شود .

وی خاطرنشان کرد: طی سال اخیر توجه زیادی به امر ساخت و ساز واحدهای آموزشی از سوی مسئولان دانشگاه پیام نور صورت گرفته که با تلاشهای انجام شده در اکثر مراکز و واحدهای این دانشگاه پروژه های مختلفی تعریف شده که بخشی از آنها در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس دانشگاه پیام نور فارس یادآور شد: در حال حاضر 16 هزار متر مربع فضای آموزشی در مرکز شیراز در حال احداث است و مراحل ساخت هفت پروژه دیگر نیز در این مرکز دانشگاهی با جدیت دنبال می شود .

موغلی تصریح کرد: هم اکنون 76 درصد از پروژه های عمرانی در دست احداث دانشگاه پیام نور استان فارس شامل پروژه های اداری و آموزشی، 16 درصد از پروژه ها مربوط به سالنهای چند منظوره و هشت درصد نیز در ارتباط با پروژه های آزمایشگاهی و حصار کشی بوده که برخی از آنها در نیمه اول سال 87 قابل بهره برداری است.