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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۰۴

احداث پروژه های عمرانی دانشگاه پیام نور فارس سرعت می گیرد

احداث پروژه های عمرانی دانشگاه پیام نور فارس سرعت می گیرد

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس از تسریع روند عملیات اجرایی پروژه های در دست احداث این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علیرضا موغلی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا، عملیات ساخت هیچ پروژه عمرانی دانشگاه پیام نور استان در ایام نوروز تعطیل نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: طی سال اخیر توجه زیادی به امر ساخت و ساز واحدهای آموزشی از سوی مسئولان دانشگاه پیام نور صورت گرفته که با تلاشهای انجام شده در اکثر مراکز و واحدهای این دانشگاه پروژه های مختلفی تعریف شده که بخشی از آنها در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس دانشگاه پیام نور فارس یادآور شد: در حال حاضر 16 هزار متر مربع فضای آموزشی در مرکز شیراز در حال احداث است و مراحل ساخت هفت پروژه دیگر نیز در این مرکز دانشگاهی با جدیت دنبال می شود.

موغلی تصریح کرد: هم اکنون 76 درصد از پروژه های عمرانی در دست احداث دانشگاه پیام نور استان فارس شامل پروژه های اداری و آموزشی، 16 درصد از پروژه ها مربوط به سالنهای چند منظوره و هشت درصد نیز در ارتباط با پروژه های آزمایشگاهی و حصار کشی بوده که برخی از آنها در نیمه اول سال 87 قابل بهره برداری است.

کد مطلب 652999

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