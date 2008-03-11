به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت با اشاره به رقابت های انتخاباتی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: در فهرست جبهه متحد اصولگرایان چهره های متخصص و متعهد و آشنا به مسائل کشور با تخصص های بالای دانشگاهی و حوزوی وجود دارد، این فهرست محصول یک سال تحقیق و بررسی و توافق بیش از 20 حزب و تشکل اصولگرا است.

حبیبی با اشاره به فهرست های متعدد در فضای انتخاباتی مجلس هشتم اظهار داشت: کسانی که با مظلوم نمایی و برای تضعیف شورای نگهبان می گفتند همه نامزدهای آنها رد صلاحیت شده اند، اکنون حداقل 4 فهرست داده اند!

وی افزود: مردم ما هوشیارند و ترفند های تبلیغاتی و برخوردهای غیر اخلاقی را خوب تشخیص می دهند، ما امیدواریم با رقابت چند ضلعی که در پیش داریم انتخابات پرشوری را شاهد باشیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: فهرست جبهه متحد اصولگرایان در تهران و شهرستانها طوری تهیه شده که پایه یک همگرایی و هماهنگی را در مجلس آینده از سوی اصولگرایان تدارک داده است .

حبیبی گفت : اولین واصلی ترین دستور کارنامزدهای جبهه متحد اصولگرایان حل مشکلات معیشتی مردم مهار و کنترل تورم و تضمین یک زندگی عزتمندانه برای مردم است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سخنان اخیر بوش تصریح کرد: دولت آمریکا بارها از باب مداخله در امور داخلی ایران مواضعی صریح را بی پرده گفته است، اخیرا بوش گفته است مواظب باشید اصلاح طلبان ایران دلسرد نشوند، از سوی دیگر بوش با فشار به شورای امنیت قطعنامه ظالمانه تحریم علیه ایران را به تصویب رساند به گمان اینکه می تواند در انتخابات تاثیر گذار باشد ما مطمئن هستیم پاسخ بوش و دشمنان انقلاب را مردم در پای صندوقهای رای خواهند داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: لازم است مردم خوب مان برای جلوگیری از پراکندگی در شهرهای بزرگ به ویژه تهران حتما به فهرست کامل رای دهند.

حبیبی با تشکر از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز تهران گفت: خوشبختانه فهرست جبهه متحد اصولگرایان نظر مساعد دو نهاد بزرگ روحانی در کشور یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نیز اساتید بزرگ دانشگاه ها و حوزه ها ودیگر تشکل های روحانی در سراسر کشور به همراه دارد.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد برخوردهای خصمانه آمریکا و برخی دولت های اروپایی در فشار اقتصادی و تحریم علیه ملت ایران گفت: گزارش البرادعی و گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشان داد که قطعنامه های صادره مشروعیت قانونی و حقوقی ندارد و جمهوری اسلامی حق خود می داند از دولت های یاد شده و نیز شورای امنیت خسارت مطالبه کند. همچنین حق خود می دانیم دولت هایی که با ملت ما برخلاف همه مقررات بین المللی برخورد خصمانه دارند رفتار متقابل داشته لذا از دولت جمهوری اسلامی می خواهیم حق رفتار متقابل را برای خود محفوظ دارد.

حبیبی در مورد تحولات لبنان و منطقه اظهار داشت: چند ماه است در لبنان نه رئیس جمهوری وجود دارد نه دولتی ونه مجلسی، آمریکا با لشکر کشی نظامی می خواهد به دموکراسی در لبنان نیز تیر خلاصی بزند.

وی افزود: از سوی دیگر رژیم صهیونیستی حمام خون به راه انداخته است حتی به بچه 6 ماهه هم رحم نمی کند دنیااکنون در برابر خشونتی غیر قابل تحمل از سوی مثلث شرارت در منطقه یعنی آمریکا،انگلیس و رژیم صهیونیستی است ، فریاد ملت ها ونهادهای حقوق بشری بلند است اما گوش شنوایی در شورای امنیت سازمان ملل وجود ندارد که این صداها را بشنود وتوی طرح ممنوعیت شکنجه از سوی بوش آخرین میخ به تابوت حقوق بشر در جهان امروز است.

وی پیروزی مدودوف درانتخابات ریاست جمهوری روسیه را تبریک گفت و اظهار داشت: امیدواریم روسیه از همگرایی با آمریکا و برخی دولت های سلطه خواه در اروپا فاصله بگیرد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان با محکوم کردن اهانت به حضرت رسول در رسانه های برخی کشورهای اروپایی گفت: اهانت به ارزش های اسلامی همچنان در دستور کار امپراطوری رسانه ای غرب است، ما باید هوشیار باشیم و به قیمت ممکن جلوی اشاعه اهانت ها را بگیریم، ما به دولت آلمان هشدار می دهیم از پیوستن به کشورهای معدود اروپایی برای اهانت به اسلام و پیامبر اسلام (ص) پرهیز کند.