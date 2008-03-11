ژاک روگ خواستار حضور بازیکنان برتر فوتبال در المپیک شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سایت کمیته ملی المپیک ، آرزوی من است که تمامی ستارگان فوتبال را در المپیک ببینم چون در این بازی ها بهترین‌های همه رشته‌ها حضور دارند و ممکن است IOC مذاکرات تازه ای را با فدراسیون بین ‌المللی فوتبال (FIFA) در مورد حضور بازیکنان برتر فوتبال جهان در بازیهای المپیک آغاز کند .



وی افزود: ما باید امکان این اتفاق را با فیفا بررسی کنیم.

در بازیهای المپیک تیم‌های فوتبال زیر23 سال شرکت دارند درحالیکه تنها سه بازیکن بالای 23 سال می‌توانند به همراه این تیم‌ها در المپیک بازی کنند به همین دلیل بازیکنان مطرح شانس کمتری برای حضور در این مسابقات را بدست می آورند .



روگ گفت: ما 15 سال پیش در این زمینه با فیفا به توافق رسیدیم. در آن زمان تصمیم گرفته شد که فقط بازیکنان زیر 23 سال بتوانند در المپیک بازی کنند. هدف از این تصمیم حمایت از مسابقات جام جهانی بود.



رئیس کمیته بین ‌المللی المپیک ادامه داد: این توافق بین رئیس سابق این کمیته و رئیس سابق فیفا انجام شده است. من به این توافق احترام می ‌گذارم اما این تصمیم نمی‌تواند همیشگی باشد.



بنابراین گزارش، طرح حضور بازیکنان حرفه ای دربازیهای المپیک ممکن است به دلیل تداخل این بازیها با مسابقات ابتدای فصل لیگ‌های بزرگ اروپایی، با مخالفت باشگاههای قدرتمند و همچنین فیفا روبرو شود.