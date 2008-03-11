عمل به تکلیف جوهره اصلی حرکت بسیج است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری در پنجمین جشنواره علمی، پژوهشی بسیج فرهنگیان احساس تکلیف و عمل به آن را جوهره اصلی بسیج خواند .

فرمانده کل بسیج گفت: ضرورت تغییر و تحول در هر سازمانی به دنبال تغییر شرایط محیطی ایجاد می شود، از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی متناسب با تغییرات تحولاتی در نظام آموزش و پرورش روی داده است.

وی با تاکید بر ضرورت تحول و دگرگونی در ساختارهای آموزشی به ویژه در آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: جهاد علمی یکی از رسالت های بسیج فرهنگیان است و با این جهاد علمی است که می توان تغییر و تحول در نظام آموزشی را عملی کرد.

سردار جعفری با ضروری دانستن تعامل بین بسیج فرهنگیان و بسیج دانش آموزی گفت: ماموریت اصلی فرهنگیان بسیجی تربیت و پرورش نسل جوان است و اگر فرهنگیان بسیجی کار فرهنگی بر روی دانش آموزان بسیجی انجام دهند در مسیر تربیت این نسل گام مهمی برداشته اند.

فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه مطالبات فرهنگیان باید در جهت تقویت ساختارها نظام آموزش و پرورش هدایت شود اظهار داشت: وظیفه امروز راعمق بخشی داخلی انقلاب وحرکت هوشمندانه در جهت اهداف وآرمان های انقلاب اسلامی است.

وی در پایان گفت : استقلال نسبی اقشار مختلف بسیج یکی از موضوعاتی که در نشست های کارشناسی به آن رسیده ایم و بر اساس این طرح قشرهای مختلف بسیج برای انجام رسالت خود نباید همیشه منتظر دستور العمل و بخشنامه باشند.

برگزیدگان این جشنواره هدایای خود را از فرمانده کل سپاه دریافت کردند.