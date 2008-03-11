مشاوران جوان حلقه رابط نخبگان و حوزه مدیریتی کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام حاج علی اکبری در جمع مشاوران جوان ضمن اعلام این مطلب تصریح کرد: لازم است که مشاوران جوان زمینه را برای گفتگوی جوانان برگزیده با مدیران و مسئولان شهر فراهم کنند. جوانان منتخب هر استان بر حسب میزان توانمندی و شایستگی انتخاب خواهند شد.

وی به دو دیدگاه نسبت به مشاوران جوان اشاره کرد و افزود: در دیدگاه نخست، مشاوران جوان حلقه مفقوده تاخیر حضور جوانان در فضای مدیریتی محسوب می شوند و با این نگاه، این گروه زمینه ساز ورود جوانان به عرصه های مدیریتی کشور خواهند بود . در این راستا لازم است که آسیب های موجود شناسایی و کنترل شوند.

معاون رئیس جمهور در ارتباط با دیدگاه دیگری که نسبت به گروه مشاوران جوان وجود دارد، افزود: از آنجا که جوانان سرشار از امید، انرژی و ابتکار هستند، باید این امتیازات را به فضای مدیریتی کشور وارد کرد و زمینه را برای خودسازی جوان و خدمت به کشور فراهم آورد. این حلقه مشورتی باید به صورت دائم و در قالب کارگروه تخصصی تشکیل شود.

وی به ارائه الگویی مناسب برای جریان ارتباطات حوزه مدیریتی و بدنه نخبگان کشور از سوی مشاوران جوان تاکید کرد و گفت: اگر الگویی مناسب پیش بینی شود، می توان این الگو راتعمیم داده و در میان تمام دستگاهها ترویج کرد. در این راستا لازم است که در درجه اول خود را حافظ منافع ویژه جوانان بدانیم.

دبیر شورای عالی جوانان در ارتباط با وظایف سازمان ملی جوانان اظهار داشت: این سازمان مسائل مربوط به جوانان را رصد و تحلیل می کند.

در پی دریافت این نتایج طراحی برنامه های مناسب برای امور جوانان و ارائه پیشنهاداتی در این رابطه به مراکز مختلف کشور و رایزنی برای اجرای این پیشنهادات از سوی دستگاههای اجرایی، دیگر وظیفه سازمان است که در انجام این وظایف طیف های مختلف جوانان مد نظر قرار خواهند گرفت.