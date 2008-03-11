اجلاس پارلمان های عربی در اربیل عراق آغاز بکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، محمود المشهدانی رئیس مجلس نمایندگان عراق دیروز در فرودگاه بین المللی اربیل از هئیت های پارلمان های عربی از جمله مصر، سودان، فلسطین، مغرب، یمن و اردن استقبال کرد.

دبیرکل اتحادیه پارلمان های عربی گفت: این اجلاس برای اهداف بزرگی نظیر همبستگی اعراب و تحکیم دموکراسی فعالیت می کند.

در همین حال، رئیس مجلس نمایندگان عراق از پارلمان های عربی خواست تا در زمینه قانونگذاری برای تحقق بخشیدن به بالاترین میزان همکاری و هماهنگی حقوقی و قانونی با جدیت کار کنند.



در جلسه افتتاحیه اتحادیه پارلمان های عربی نور الدین بوشکوج دبیرکل این اتحادیه، عبدالهادی المجالی رئیس دوره ای کنونی اتحادیه، رئیس مجلس نمایندگان عراق و جلال طالبانی رئیس جمهوری این کشور سخنانی را ایراد کردند.

بوشکوج به مشکلات شماری از کشورهای عربی نظیر عراق، فلسطین، سودان و سومالی اشاره کرد و هدف از اجلاس را تقویت همبستگی عربی و تحکیم دموکراسی در کشورهای عربی دانست و خاطرنشان کرد که این اجلاس کار خود را یک هفته پیش از برگزاری اجلاس سران عرب در شهر دمشق آغاز می کند.



رئیس مجلس نمایندگان عراق از حضور شرکت کنندگان در کشور دوم خود عراق استقبال و ابراز امیدواری کرد که این اجلاس با موفقیت همراه باشد.



در اجلاس اتحادیه پارلمان های عربی نمایندگان 19 کشور عربی حضور دارند و درجریان جلسات این اجلاس سه روزه مفاد مندرج در برنامه کاری آن بررسی خواهد شد.

روزنامه الصباح عراق امروز نوشته بود که رئیس مجلس نمایندگان عراق در اجلاس اتحادیه پارلمان های عربی اعطای کرسی دائم به کشورهای عربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را خواستار خواهد شد.